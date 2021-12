Un autre couple Netflix Reality divorce

Un autre membre du casting de My Unorthodox Life de Netflix se dirige vers un divorce. La PDG d’Elite World Group, Julia Haart, et l’entrepreneur en technologie Silvio Scaglia Haart mènent des vies séparées malgré leur collaboration, ont déclaré des sources à Page Six lundi. My Unorthodox Life se concentre sur Haart et sa famille après avoir quitté la communauté juive orthodoxe dans laquelle elle a grandi.

« Ils vivent des vies séparées », a déclaré la source de Page Six à propos de l’ancien couple. La source a déclaré que leur divorce serait au centre de la saison 2 de My Unorthodox Life. Cependant, une autre source a déclaré qu’ils « vivaient actuellement ensemble et s’aimaient ». Dimanche, Haart, 50 ans, a posté une photo d’elle en train de dîner avec Silvio, 63 ans, au Soho Grand Hotel de New York. Silvio n’a pas partagé de photo de la sortie et a plutôt posté plusieurs photos d’un récent voyage au Mexique.

En novembre, la fille de Haart, Batsheva Haart, et son mari Ben Weinstein se sont séparés. Les deux ont été mariés pendant neuf ans. Ils se sont mariés alors qu’ils n’avaient que 19 ans. Weinstein et Batsheva n’ont pas annoncé leur séparation sur les réseaux sociaux, mais une source a déclaré à E! News que Batsheva prévoyait de demander le divorce bientôt.

Silvio, qui est né en Suisse, a bâti sa fortune en fondateur de Fastweb, une entreprise de télécommunications italienne. En 2011, il rachète l’agence de mannequins Elite World Group. Après son mariage avec Haart en 2019, elle est devenue copropriétaire et PDG. Il s’agit de leur deuxième mariage pour les deux, car Silvio était auparavant marié à Monica Aschei et Haart était marié à Yosef Hendler.

En 2013, Haart a quitté la communauté juive orthodoxe dont elle était membre et a poursuivi une carrière dans l’industrie de la mode. Elle a rencontré Silvio alors qu’elle était directrice créative de La Perla et qu’il en était le PDG. Silvio a accepté de prendre le nom de famille de Haart. Haart est devenue une star de la réalité lorsque My Unorthodox Life a fait ses débuts le 14 juillet. Son titre vient de ses prochains mémoires, Brazen: My Unorthodox Journey from Long Sleeves to Lingerie.

Dans une interview avec le New York Times avant la sortie de My Unorthodox Life, Haart a décrit sa rencontre avec Silvio à La Perla. « Il était le PDG. Il était donc souvent là. La première année de notre interaction, je lui criais dessus », a-t-elle déclaré. « J’étais horrible avec lui. Mais j’avais beaucoup de respect pour lui. Aussi abritée que ma vie ait été, sa vie avait été diamétralement opposée. Il avait été partout. Il avait tout vu. Et quand j’ai crié après lui, il l’a pris comme un homme. Cela m’a fait plaisir. »

Haart a également insisté sur le fait qu’il n’y avait aucune différence entre sa vie réelle et celle représentée dans la série. « Quand je suis partie, il n’y avait pas moyen de revenir en arrière, de ne pas être moi. Les gens peuvent me détester. Ils peuvent m’aimer », a-t-elle déclaré au Times. « Mais je vais être moi tout le temps. »