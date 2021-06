Un autre crash algorithmique de Stablecoin; Mark Cuban promu TITAN perd 100 % de sa valeur et passe à zéro

L’échange d’IRON contre l’USDC reprend à 17 h 00 UTC aujourd’hui, et l’équipe d’Iron Finance demande aux utilisateurs de retirer les liquidités des paires DND/BNB et DND/IRON.

Un autre jour, un autre protocole de finance décentralisée (DeFi) a pris un coup.

Pas seulement un projet DeFi, mais un algorithme stablecoin a fini par planter. Les stablecoins algorithmiques utilisent des algorithmes pour équilibrer l’offre en circulation de l’actif, mais ils n’ont pas réussi à maintenir leur ancrage et à prospérer.

Pas plus tard que la semaine dernière, DEX QuickSwap Malt Stablecoin (MALT) basé sur Polygon a fini par perdre son ancrage de 1 $ pour tomber à 0,18.

MALT est une monnaie stable algorithmique centrée sur l’agriculture de rendement qui utilise des mécanismes de liaison LP ainsi que des enchères d’arbitrage pour se stabiliser.

Mercredi, un autre projet de stablecoin algorithmique basé sur Polygon, le jeton TITAN d’Iron Finance, a perdu 100% de sa valeur. Le prix du TITAN est passé au-dessus de 64 $ pour tomber directement à zéro.

IRON a également perdu son ancrage pour passer de 1 $ à 0,615 $ et se négocie désormais à 0,69 $.

graphique le plus brutal que j’ai jamais vu, graphique de journal de $ titan sur le m1 pic.twitter.com/fFeUNX32Ph – tilopa (@youngtilopa) 16 juin 2021

Iron Finance est un jeton partiellement garanti qui est indexé sur l’USD. Le projet est en fait un fork de FRAX stablecoin et popularisé par Twitter, en particulier l’investisseur milliardaire Mark Cuban, qui a récemment révélé qu’il y avait participé.

Dans un article de blog publié dimanche, il a expliqué qu’il fournissait des liquidités à DAI/TITAN sur QuickSwap.

Récemment, Cuban a également participé à une table ronde lors de la conférence virtuelle du Sommet DeFi, où il a déclaré que Polygon (MATIC) “détruisait tout le monde” car il “prend tellement d’élan”, ce qui rend “difficile de rattraper” les autres.

« Évaluer les jetons est plus facile et a plus de sens que vous ne le pensez » – Mark Cuban, deux jours avant de subir une perte de 99,9%. https://t.co/O1Lf31arnj – Alex Krüger (@krugermacro) 16 juin 2021

Alors que l’on croyait que Cubain avait perdu des millions de dollars en tant que LP, il ne semble pas avoir subi de pertes.

« J’ai été touché comme tout le monde. La partie folle est que je suis sorti, pensant qu’ils augmentaient suffisamment leur TVL. Than Bam », a déclaré Cuban en réponse à la question s’il « a durci CT ou s’il s’est lui-même durci sur IronFinance ».

Au lieu d’un exploit, l’incident semble être similaire à une panique bancaire où les gens continuent d’encaisser, faisant chuter les prix du jeton jusqu’à ce qu’il ne puisse plus baisser.

“Cela pourrait être un exploit mais peu probable, d’autres protocoles ont éclaté de la même manière sans aucun mauvais acteur”, a noté @0xSisyphus. “Je suis presque sûr que le mécanisme par lequel il s’est cassé est parce que les gens ont vendu du titan pour d’autres raisons, et cela signifiait qu’il n’y avait pas assez de valeur contenue dans le titan pour rembourser entièrement les supports en fer.”

Un mécanisme de rachat a échoué et tout le monde devient soudainement un expert Ponzi algostable Cela a à voir avec le fonctionnement de CR – le protocole vous donne 1 $ de “valeur” mais une partie de ce -25% – est en pièce de monnaie titan. Lorsque le Ponzi tourne, l’offre de titan gonfle rapidement car elle perd de la valeur en $ – Sisyphe (@0xSisyphus) 16 juin 2021

Il y a deux jetons en jeu ici, IRON et TITAN.

Le stablecoin USDC lié à l’USD est déposé dans le protocole lorsqu’un utilisateur frappe le jeton IRON pendant que TITAN, qui est utilisé pour la frappe, est brûlé. Lorsque l’utilisateur échange des jetons IRON, le protocole rembourse l’USDC et frappe le montant requis de jetons TITAN.

“Il a un approvisionnement en circulation de 0 pièces TITAN et un approvisionnement maximal de 27,8 billions de dollars”, déclare CoinGecko.

La baisse du prix du TITAN, après que les gens ont commencé à vendre, a fait perdre à IRON son ancrage, ce qui a fait chuter le prix du TITAN, et tout le cycle s’est poursuivi.

Le protocole d’Iron Finance a noté sur Twitter qu’en raison de la chute du prix du TITAN à 0, le contrat n’autorisait aucun rachat et il faudra au moins 12 heures pour que le délai s’écoule avant que les rachats par l’USDC ne soient à nouveau possibles.

« L’échange d’IRON contre l’USDC reprendra à 17 h 00 UTC », a tweeté l’équipe jeudi et a demandé aux utilisateurs de supprimer les liquidités des paires DND/BNB et DND/IRON.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.