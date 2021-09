Un autre déballage OLED a fait surface – et celui-ci vient de Nintendo

Après le premier déballage OLED de Nintendo Switch au monde, puis la première comparaison Nintendo Switch / OLED, nous avons maintenant le propre déballage “officiel” de Nintendo du nouveau modèle, gracieuseté de Nintendo Minute’s Kit et Krysta.

De toute évidence, ce n’est pas le déballage que vous devriez regarder si vous voulez une critique impartiale, mais c’est tout de même assez professionnel, même s’il s’agit essentiellement d’un communiqué de presse glorifié. Les hôtes sortent l’écran et les Joy-Cons, commentant l’écran allant “jusqu’au bord” et à quel point il est “différent”, en veillant à mentionner que l’OLED est “lumineux”.

Image : Nintendo

Il n’y a pas grand chose de plus à dire sur l’OLED sans l’allumer, à part le “blanc doux” des Joy-Cons, mais ils prennent le temps de mettre en évidence la “forme différente” du bouton d’alimentation et la nouvelle béquille plus grande qui a une “bonne résistance” quel que soit l’angle, et beaucoup de robustesse.

“Vous pouvez certainement dire que c’est nouveau et différent”, disent-ils, soulignant les nouveaux 64 Go de mémoire et les bords arrondis de la station d’accueil et sa plaque arrière amovible, et certainement pas seulement la lecture d’une liste de fonctionnalités qu’on leur a dit de mention.

Image : Nintendo

Le duo Nintendo Minute n’allume pas l’OLED. C’est tout pour le déballage de huit minutes – au moins, jusqu’à la sortie de l’OLED le 8 octobre, date à laquelle Nintendo aura, espérons-le, le courage de nous montrer l’écran en action.