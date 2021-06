Un autre design substantiel de fuites du Galaxy Z Fold 3, détails de coloris

in

Une foule de nouveaux rendus du Samsung Galaxy Z Fold 3 ont fuité. Les images présentent les coloris présumés du téléphone et les éléments repensés. Fait intéressant, les rendus n’incluent pas le S Pen.

Nous avons déjà vu de prétendues images promotionnelles du Samsung Galaxy Z Fold 3 ce mois-ci. Mais un nouvel ensemble de rendus confirme maintenant apparemment la conception et les coloris de l’appareil.

Publiés par 91Mobiles, les nouveaux rendus ont été obtenus à partir d’une “source de l’industrie” et font écho au design présenté par les premières images de haute qualité partagées par Evan Blass. Cela inclut la matrice de caméras arrière plus petite et redessinée avec un module flash ci-dessous.

Nous avons également un meilleur aperçu des autres angles du téléphone. L’avant du téléphone est principalement recouvert par son écran extérieur, à l’exception d’un éclat de charnière visible. En parlant de charnière, il semble que Samsung réutilisera le système qu’il a d’abord utilisé sur le Galaxy Z Fold 2. Le côté droit du téléphone dispose également d’un capteur d’empreintes digitales capacitif et d’une bascule de volume.

Selon cette fuite, le Samsung Galaxy Z Fold 3 sera disponible dans les coloris noir, vert foncé et blanc perle avec une finition mate.

Une omission notable de ces rendus est le S Pen. On pensait initialement que Samsung offrirait le stylet avec le téléphone. Cependant, son absence dans ces enduits suggère qu’il peut s’agir d’un accessoire optionnel. Ces rendus mettent également en évidence l’absence d’un emplacement S Pen visible.

Ces rendus font suite à un grand splash de rendu du Galaxy Z Flip 3 et à une liste FCC. Tous ces détails pointent vers le lancement imminent des prochains téléphones pliables de Samsung.