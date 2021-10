Un autre détenu décède en détention au DOC, 14e jusqu’à présent cette année

Un détenu de la Grosse Pomme qui a tenté de se suicider et s’est ensuite retrouvé sous assistance respiratoire est décédé lundi, ont déclaré ses avocats, ce qui porte à 14 le nombre total de détenus décédés en détention par le Département de la correction cette année.

Anthony Scott, 58 ans, qui avait été maintenu derrière les barreaux pour voies de fait au tribunal pénal de Manhattan jeudi après avoir été accusé d’avoir frappé une infirmière, a utilisé un vêtement pour se pendre à l’intérieur d’une cellule de détention, ont indiqué des sources précédemment.

Scott, qui était sous la garde du Département de la correction à l’époque, a été retrouvé inconscient dans sa cellule du centre de détention Central Booking du tribunal, a déclaré précédemment le DOC.

On ne sait pas pourquoi les agents n’ont pas remarqué ou n’ont pas intervenu, ont déclaré des sources à l’époque.

Le détenu a été amené à l’hôpital Beekman et placé sous assistance respiratoire, et le lendemain a obtenu une « libération pour compassion » de sa détention, mais les blessures qui ont conduit à sa mort ont été subies alors qu’il était sous les soins du DOC.

Des manifestants bloquent la circulation le long de Broadway, exprimant leur colère face aux conditions de la prison de Rikers Island, le 1er octobre 2021.Matthew McDermott

Tina Luongo, l’avocate en charge de la pratique de la défense pénale à la Legal Aid Society, qui représentait Scott, a déclaré qu’il souffrait depuis longtemps de problèmes de santé mentale.

« Tout au long de sa vie, M. Scott a été continuellement criminalisé pour sa lutte contre la maladie mentale, et notre système juridique pénal n’a jamais eu les outils complets nécessaires pour servir les New-Yorkais ayant des besoins aigus comme M. Scott », a déclaré Luongo.

« Nous sommes dévastés d’apprendre [Mr. Scott’s] en passant, et présente ses plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et sa communauté pendant cette période tragiquement difficile. »

Quatorze détenus sont décédés en détention au Département de la correction cette année. Erik Pendzich/Shutterstock Tina Luongo a déclaré qu’Anthony Scott souffrait depuis longtemps de problèmes de santé mentale.William Farrington

Luongo a déclaré que le DOC avait « systématiquement manqué à ses obligations légales et morales d’assurer la sécurité de nos clients » et a appelé les dirigeants gouvernementaux à « donner la priorité à la fois aux politiques et au financement pour soutenir une programmation solide visant à prévenir de nouvelles souffrances et pertes de vie ».

Cette année a été la plus meurtrière jamais enregistrée pour les détenus du DOC depuis 2016, alors que l’agence est sous le choc d’une crise provoquée par une augmentation de la population carcérale, la pandémie de coronavirus et les pénuries de personnel dans le département.

Scott est le sixième détenu à s’être suicidé en détention au DOC cette année, un nombre de suicides plus élevé qu’au cours des cinq dernières années combinées, selon les données publiées par un contrôleur fédéral.