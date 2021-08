Un autre documentaire sportif vient de sortir sur Netflix

Un nouveau documentaire sportif vient de sortir sur Netflix. Untold: Deal with the Devil est le deuxième volet de la série de documentaires sportifs Untold et raconte l’histoire de la boxeuse Christy Martin. Elle a attiré l’attention pour avoir remporté un match undercard lors du combat de 1996 entre Mike Tyson et Frank Bruno.

“Ayant grandi dans une petite ville de Virginie-Occidentale, Martin était une athlète hors pair, et alors qu’elle commençait à gagner ses premiers combats amateurs, elle a eu du mal à être ouverte sur son orientation sexuelle, choisissant de garder secrètes ses relations avec les femmes”, le états de synthèse. “Elle a plus tard trouvé un entraîneur en Jim Martin, un entraîneur de boxe professionnel qui, malgré son scepticisme initial à propos de” la boxe féminine “, s’est engagé pour l’aider à la former.

“Ils deviendraient plus tard impliqués dans une relation amoureuse, malgré leur différence d’âge de plus de 20 ans. Après avoir atterri sur le radar de Don King, Martin, sous le surnom de” La fille du mineur de charbon “, a connu une ascension fulgurante, y compris la couverture de Sports Illustrated, brisant records de paiement à la séance dans la boxe féminine en cours de route. La chute de cette hauteur était abrupte et comprenait la toxicomanie, la violence domestique et un frôlement déchirant avec la mort. Martin révèle comment elle s’est battue pour revenir à un terrain plat et une vie personnelle contenue, qui comprend désormais une intronisation au Temple de la renommée internationale de la boxe.”

Le 23 novembre 2010, Christy Martin a été poignardée à plusieurs reprises et abattue par son mari. Un mois plus tard, Jim Martin a été arrêté et emmené à l’hôpital après qu’elle se soit poignardée. En avril 2012, Jim a été reconnu coupable de tentative de meurtre au deuxième degré et condamné à 25 ans de prison. Il a été interviewé pour Untold ainsi que Mike Tyson, Laila Ali et la famille de Martin.

“Je ne savais pas que Jim en ferait partie, mais au fur et à mesure que nous avancions et que je me sentais très à l’aise avec la réalisatrice Laura Brownson”, a déclaré Christy Martin dans une interview avec Queerty. Je pense qu’elle a été très juste avec son portrait de tout le monde dans le documentaire. En le regardant, j’ai senti que les gens disaient la vérité, parlaient du cœur, parlaient de leur propre souvenir… sauf Jim. Je secoue juste la tête. 10 ans de prison et il est toujours le même arrogant qu’il était à l’époque ? C’était probablement la partie la plus difficile du documentaire. Martin, 53 ans, a terminé sa carrière de boxeuse avec une fiche de 49-7-3. Elle a été intronisée au Temple de la renommée internationale de la boxe en 2020.