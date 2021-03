Un autre duel à tête ou à tête contre ElPozo Murcia

25/03/2021 à 19:54 CET

Le FC Barcelone est arrivé dans l’après-midi de ce jeudi en AVE à Madrid, où ce vendredi il disputera le dernier duel des quarts de finale de la Coupe d’Espagne contre ElPozo à 21h00 (Teledeporte).

Pour la même partie du tableau, le tout nouveau leader de la ligue j’ai soulevé Il sera mesuré à 19h15 au Fútbol Emotion Zaragoza dans un duel dont le rival du Barça ou d’ElPozo sortira en demi-finale dimanche.

Du côté de Barcelone, à la célèbre faible en raison de la blessure du grand capitaine Sergio Lozano Jusqu’à la saison prochaine, le russo-brésilien Leandro Esquerdinha a été ajouté en raison de son positif pour le coronavirus.

Alors que, Dans l’équipe dirigée par le champion du monde avec l’Albiceleste Diego Giustozzi sera l’ex-Azulgrana Pol Pacheco, qui est réapparu lors du dernier match de championnat après quelques problèmes physiques comme Felipe Valerio et «Cholo» Salas.

Le Brésilien Leo Santana et l’ancien joueur barcelonais Marc Tolrà, qui a démissionné en janvier et signé pour Levante, ne seront pas dus à une blessure.

ElPozo à nouveau

L’histoire récente présente multiples affrontements entre le Barça et l’ElPozo dans des matchs importants qui ont toujours eu une couleur Barca. Les trois derniers, la finale de la ligue de 2019, la Super Coupe de la même année et la finale de la Ligue des champions 2019-20 qui s’est disputée en octobre dernier au Palau Blaugrana.

Le Barça a battu ElPozo lors de la dernière finale de la Ligue des champions

| JAVI FERRÁNDIZ

«Nous sommes dans un bon moment et nous nous habituons à concourir tous les deux ou trois jours. Nous essaierons d’égaler la solidité mentale de Barcelone », a-t-il déclaré. Diego Giustozzi.

« Il sera important de ne pas faire d’erreurs ou abandonner un mètre, car un mètre vaut un match contre un rival qui a beaucoup d’expérience », a insisté l’Argentin.

Le Barça, optimiste

Dans une excellente dynamique après 16 matches de championnat sans perdre, Barça choisit de remporter sa troisième Coupe d’Espagne consécutive au WiZink Center et la sixième du classement général de la section.

« Les dernières victoires contre ElPozo sont une arme à double tranchant. Ils ont hâte d’y être et un jour, les statistiques seront brisées », a déclaré Andreu Plaza qui était assez satisfait de la ligne d’équipe.

« ElPozo a beaucoup grandi cette saison avec les contributions de Juanjo (exportateur du Barça) et du centre Rafa Santos. C’est un rival de plus en plus dangereux », a ajouté l’entraîneur barcelonais.

Le Barça arrive au bon moment à la Coupe d’Espagne

| FCB

«C’est la compétition que nous, joueurs, aimons le plus à cause de l’adrénaline qui vient de savoir qu’il n’y a pas de marge d’erreur et que si vous perdez vous rentrez chez vous, a-t-il souligné Dyego, l’une des grandes références de l’équipe.

« Contre ElPozo est toujours une guerreOn se connaît très bien et ce sera un grand match car les deux équipes sont dans un bon moment », a souligné l’international brésilien.