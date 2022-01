Un autre Duggar se fiance 3 mois après avoir annoncé la parade nuptiale

Jeremiah Duggar est fiancé à Hannah Wissmann à peine trois mois après avoir annoncé publiquement leur parade nuptiale. The Counting On alun, 23 ans, a annoncé la grande nouvelle jeudi sur Instagram, partageant plusieurs photos de sa proposition romantique inondée de pétales de rose. « Elle a dit oui!!!! » il a écrit de sa fiancée, 26 ans.

« Hannah, apprendre à te connaître au cours de la dernière année a été tellement incroyable! » il a continué. « Je ne trouve même pas les mots pour le décrire. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée et j’ai hâte de t’épouser. Je t’aime !! » La sœur aînée Jana Duggar a jailli dans les commentaires, « Félicitations !! Tellement excité pour vous deux! » tandis que Carlin Bates a ajouté des emojis aux yeux de cœur pour montrer sa célébration.

L’ancien de 19 Kids and Counting a annoncé publiquement sa relation avec Wissmann en octobre. « Je n’ai jamais été aussi heureux. Je ne me suis jamais senti aussi béni !! », a-t-il écrit à côté d’une photo de lui avec sa future mariée. « Faire connaissance a été l’une des plus grandes joies de notre vie ! Nous sommes ravis de commencer à partager notre histoire avec vous tous et de voir ce que Dieu a en réserve pour notre avenir. #ma petite-amie. »

Environ un mois plus tard, Wissmann a jailli de son beau sur Instagram tout en célébrant Thanksgiving ensemble, écrivant à côté d’une douce photo de couple, « Toute ma vie, vous avez été fidèle, Toute ma vie, vous avez été si, si bon avec chaque souffle que je peux , je chanterai la bonté de Dieu. D’un cœur débordant de gratitude, Joyeux Thanksgiving à chacun de vous !! »

La famille Duggar a également célébré le mariage du frère cadet de Jeremiah, Justin Duggar, qui s’est marié en février avec Claire Spivey après trois mois de fiançailles. Le frère jumeau de Jeremiah, Jedidiah Duggar, a également épousé Katey Nakatsu, en avril, après des fiançailles éclair. « Pendant longtemps, j’ai prié pour mon futur conjoint, sans savoir qui serait cette personne. Dieu a répondu à mes prières bien au-delà de ce que j’aurais pu imaginer en Katey », a écrit Jedidiah sur Instagram en avril avec les photos de mariage du couple. . « Nous avons apprécié de développer tranquillement notre relation au cours de la dernière année et chaque moment passé ensemble a été incroyable! » En septembre, le couple a annoncé qu’il attendait son premier enfant ensemble, écrivant sur Instagram à côté d’un clin d’œil emoji, « Elle a été testée positive, mais pas pour Covid. »