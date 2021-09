Un autre échange crypto japonais ajoutera le support XRP

in

Le jeton XRP affilié à Ondulation a remporté une autre victoire de réintégration au Japon, où la pièce sera à nouveau disponible pour le commerce au Échange de cryptage TaoTao vers La fin de ce mois.

Selon une annonce officielle, TaoTao a déclaré que la pièce serait cotée le 22 septembre après une période de maintenance. La société a ajouté qu’en plus du trading au comptant, la devise serait également “disponible” pour le trading sur marge et à effet de levier.

Comme de nombreuses autres bourses internationales, un grand nombre de plateformes de trading japonaises ont radié ou « temporairement suspendu » le trading XRP après la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) a déposé des accusations contre les dirigeants de Ripple, affirmant qu’ils avaient vendu XRP “sciemment” comme un “non enregistré”. Sécurité.”

Ripple a vivement contesté cette affirmation et une longue bataille juridique s’est ensuivie, sans aucun signe de victoire ou de défaite de la part des deux parties.

Mais les taux d’adoption du XRP restent élevés au Japon, où la présence de Ripple a été renforcée par son association étroite avec Groupe SBI , le conglomérat financier japonais propriétaire de TaoTao.

SBI a acheté TaoTao en 2020 à Yahoo Japon, son rival commercial SoftBank . Plus tôt ce mois-ci, il a annoncé son intention de fusionner la plate-forme TaoTao avec son propre échange cryptographique. Commerce SBI VC. Ce dernier propose déjà le trading XRP, en plus du bitcoin (BTC) et de trois autres altcoins majeurs.

La nouvelle fait suite à un autre succès pour XRP au Japon. Échange de crypto-monnaie Portefeuille Rakuten, de géant du commerce électronique Rakuten , a repris le trading XRP le 8 septembre.

Échangez des rivaux comme Pièce OGM et BitBank ils incluent également le jeton.

Cependant, il n’est pas surprenant qu’une filiale de SBI ajoute la prise en charge du XRP ; après tout, SBI est l’un des partenaires les plus proches de Ripple. Les deux sociétés gèrent le Plateforme de transfert de fonds transfrontalier de SBI Ripple Asia et le PDG de SBI, Yoshitaka Kitao, est membre du conseil d’administration de Ripple. SBI a même distribué des bonus XRP à ses actionnaires, et son équipe d’esports paie pour sa liste en XRP.

À 11 h 10 UTC, le XRP s’échangeait à 1,06 $. Le jeton a baissé de près de 5% au cours des dernières 24 heures, avec une baisse de prix hebdomadaire de 18,7% et une baisse mensuelle de 3%.

