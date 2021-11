Un autre échange de crypto-monnaies sanctionné pour avoir facilité des transactions illicites avec les opérateurs REvil

Juridique & Réglementaire

L’administration Biden sanctionne un autre échange cryptographique pour faciliter les transactions illicites avec les opérateurs REvil

AnTy9 novembre 2021

L’échange de crypto-monnaie Chatex est le dernier à être sanctionné par l’administration Biden pour avoir facilité les transactions financières pour les pirates.

Une analyse des transactions connues de la bourse indique que plus de la moitié sont « directement liées à des activités illicites ou à haut risque telles que les marchés du darknet, les bourses à haut risque et les ransomwares », a déclaré le département du Trésor américain dans un communiqué.

La société d’analyse de blockchain Chainalysis a également analysé l’échange et a constaté que depuis sa première activité en septembre 2018, Chatex a reçu au moins 77,5 millions de dollars de Bitcoin, dont plus de 17 millions de dollars provenant de sources illicites.

Chatex aurait des liens directs avec une autre société de cryptographie, Suex OTC, qui a été citée par l’administration Biden en septembre pour avoir facilité les paiements de ransomware. Chatex a utilisé « la fonction de Suex en tant qu’échange imbriqué pour effectuer des transactions », selon le département du Trésor.

Egor Petukhovsky, le plus grand actionnaire de Suex, a également découvert qu’il avait des intérêts dans Chatex.com, selon le chercheur en blockchain TRM Labs qui a écrit dans un article de blog, « Suex et Chatex, bien que des entreprises nominalement distinctes, partagent de vastes relations d’entreprise et juridiques » en tant que telle, cette action était vraiment une continuation de l’action Suex.

Pendant ce temps, Tom Robinson, co-fondateur d’Elliptic, a noté que l’une des adresses numériques associées à Chatex détenait plusieurs NFT, d’une valeur d’environ 58 000 $, affirmant que c’était la première fois qu’il voyait une entité sanctionnée détenir des NFT.

« Nous n’autoriserons pas les activités qui légalisent les avoirs criminels, notamment via l’utilisation de logiciels malveillants et de monnaies virtuelles », a déclaré le ministre des Finances Janis Reirs dans un communiqué.

Renforcement de l’infrastructure critique des États-Unis

Par ailleurs, le ministère américain de la Justice a inculpé l’Ukrainien Yaroslav Vasinskyi, arrêté en Pologne le mois dernier, pour une attaque de ransomware contre des cibles américaines, ont révélé lundi des documents judiciaires.

Un acte d’accusation a accusé Vasinskyi d’avoir pénétré par effraction le fournisseur de logiciels de Floride Kaseya au cours du week-end du 4 juillet et, avec ses complices, d’avoir distribué le ransomware REvil à jusqu’à 1 500 clients.

Vasinskyi a été accusé d’avoir installé un logiciel de cryptage développé par le groupe REvil, qui a extorqué de nombreuses entreprises pour la crypto-monnaie.

Le département du Trésor a déclaré que Vasinskyi et le ressortissant russe Yevgeniy Polyanin risquaient des sanctions pour leur rôle dans des incidents de ransomware aux États-Unis avec Chatex.

L’agence a en outre déclaré que plus de 200 millions de dollars de rançons avaient été payés en Bitcoin (BTC) et Monero (XMR).

Lundi, le président Joe Biden a déclaré que son administration avait pris « des mesures importantes pour renforcer » les infrastructures américaines critiques contre les cyberattaques.

