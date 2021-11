Un autre échec des relations publiques d’Apple car la réponse du droit de réparation est trop tardive

Aujourd’hui, un autre RP d’Apple a échoué car la société a, une fois de plus, attendu d’être forcée d’agir – cette fois à cause de la pression du droit de réparation. La société a enfin accepté que les consommateurs soient autorisés à réparer leur propre kit Apple, y compris les appareils les plus récents et les plus complexes.

La résistance précédente d’Apple a été largement considérée comme à la fois cupide et incompatible avec la position environnementale de l’entreprise. De nombreuses réparations ne valent tout simplement pas la peine d’être effectuées aux prix officiels d’Apple, ce qui rend plus probable que les consommateurs se débarrassent simplement des appareils cassés et en achètent de nouveaux.

Ce n’est pas le premier échec des relations publiques de ce type. J’ai déjà fait valoir que l’entreprise avait fait exactement la même chose sur l’App Store : se battre jusqu’à ce qu’elle perde clairement l’argument, puis n’apporter des changements qu’à contrecœur.

Ce comportement fait passer Apple pour le méchant alors que, simplement en prenant exactement les mêmes actions à un stade antérieur, il aurait pu plutôt ressembler à un héros.

Catastrophe des relations publiques n° 1 : commissions de l’App Store

Auparavant, j’avais rédigé une annonce liminaire de la WWDC que l’entreprise aurait pu faire en passant de 30% à 15% de commission avant de se retrouver dans une impasse. J’ai soutenu que cela aurait transformé un désastre de relations publiques en un triomphe.

Les développeurs auraient été debout pour applaudir. Et si les 2% de grands garçons s’en étaient plaints, personne ne s’en serait soucié. La seule raison pour laquelle Epic Games a attiré la moindre sympathie pour sa position est qu’elle prétendait défendre le petit gars. Il n’y aurait probablement eu aucune enquête du Congrès et aucune législation antitrust américaine affectant Apple. Et parce qu’Apple tire la majeure partie de son argent des plus grands développeurs, il n’aurait même pas perdu beaucoup d’argent en le faisant il y a des années. Au lieu de cela, Apple a apporté un changement similaire, mais d’une manière qui n’a pas généré la même bonne volonté. Il n’a fait le mouvement que lorsqu’il était clair qu’il s’agissait d’un mouvement défensif, essayant de riposter aux critiques qui avaient déjà été faites. Et il n’a même pas pu rendre public le chiffre de 98% car cela aurait signifié l’embarras d’admettre qu’il avait essentiellement fait volte-face par rapport à sa position précédente – qu’il continue de défendre même maintenant. J’ai dit à l’époque que c’était un demi-tour intelligent, et c’était le cas – étant donné le trou que l’entreprise s’était déjà creusé. Mais il était stupide qu’Apple se soit permis de creuser ce trou en premier lieu.

Catastrophe RP n°2 : s’opposer aux réparations DIY

Apple a résisté à l’idée de réparer soi-même en utilisant une grande variété de tactiques, notamment :

Lobbying Faire peur « Pièges » Retenue d’outils et d’informations

Pression

Apple a passé des années à faire pression de manière constante et agressive contre le droit à la réparation, tant au niveau de l’État qu’au niveau fédéral.

alarmiste

L’une des tactiques utilisées à la fois par Apple et d’autres entreprises technologiques pour s’opposer aux réparations de bricolage a été de prétendre qu’elles sont dangereuses, citant tout, des risques d’incendie aux consommateurs qui se coupent les doigts lors du remplacement d’écrans brisés. Bien qu’il existe des inquiétudes légitimes concernant les batteries lithium-ion, le genre de personnes susceptibles de s’attaquer à des réparations de bricolage notoirement délicates sur le kit Apple est susceptible de bien connaître les précautions nécessaires.

« Pièges »

De nombreuses réparations non officielles ont été entravées, ou complètement bloquées, par des pièges efficaces. Les exemples incluent les réparations du bouton d’accueil de l’iPhone 6, entraînant la brique des appareils, et la même chose se produit avec les réparations de l’écran de l’iPhone 8. Cela continue jusqu’à l’iPhone 13.

Dans d’autres cas, Apple a configuré les iPhones pour afficher des messages d’erreur ennuyeux après avoir effectué des réparations de bricolage. Les exemples ici incluent le remplacement de la batterie sur les iPhone XR et XS.

Apple a également rendu certaines réparations impossibles sans accès à des outils matériels ou logiciels qui ne sont disponibles que dans les Apple Store et les ateliers de réparation agréés. Cela a commencé en 1984, avec le boîtier Macintosh d’origine sécurisé par des boulons spéciaux spécifiques à Apple au lieu de boulons hexagonaux standard. Des exemples plus récents incluent le MacBook Pro et l’iMac Pro 2018, qui ne fonctionneront pas après une réparation sans un outil logiciel Apple, et les réparations de l’appareil photo de l’iPhone 12 s’avèrent impossibles sans accès au même outil.

Les ateliers de réparation indépendants ont également été contraints soit de payer des frais importants et d’accepter des conditions « folles » pour avoir accès aux manuels de réparation, soit de recourir à des copies de la documentation au marché noir.

Apple n’agit qu’après la pression mondiale

Apple essaie de ressembler au bon gars maintenant, en faisant l’annonce.

« La création d’un meilleur accès aux pièces d’origine Apple donne à nos clients encore plus de choix si une réparation est nécessaire », a déclaré Jeff Williams, directeur de l’exploitation d’Apple. « Au cours des trois dernières années, Apple a presque doublé le nombre de points de service avec accès aux pièces, outils et formations d’origine Apple, et nous proposons désormais une option à ceux qui souhaitent effectuer leurs propres réparations. »

C’est la même entreprise qui a systématiquement utilisé toutes les méthodes ci-dessus et plus pour éviter exactement cela. Apple a agi maintenant, uniquement parce que la pression exercée sur lui pour le faire est devenue insurmontable. Regardons quelques exemples de cette année seulement.

En mai, la Federal Trade Commission a spécifiquement appelé Apple pour « restrictions de réparation anticoncurrentielles ».

Apple restreint également l’accès aux manuels d’entretien et a émis des avis de retrait de droits d’auteur lorsqu’ils sont publiés en ligne [and] attacher des composants à la carte mère, ce qui peut rendre les réparations peu rentables.

En juillet, l’administration Biden a annoncé qu’elle donnerait suite à ce rapport, en introduisant une nouvelle législation pour forcer des entreprises comme Apple à autoriser les consommateurs à réparer leurs propres appareils, suivi d’un décret introduisant des droits de réparation.

Le même mois, le cofondateur d’Apple, Steve Wozniak, a ajouté son propre soutien aux réparations de bricolage, déclarant que la société était fondée sur l’informatique open source et que la FTC a annoncé une nouvelle politique en faveur du droit de réparation.

En septembre, une résolution des actionnaires d’AAPL a été déposée, appelant l’entreprise à « cesser ses politiques anti-réparation » pour éviter de porter atteinte à la réputation de l’entreprise.

Je pourrais continuer. Le fait est qu’Apple s’est battu bec et ongles contre les réparations de bricolage jusqu’à ce qu’il soit clair qu’il faisait face à trop d’opposition – puis a fait une annonce en essayant de se présenter comme un généreux bienfaiteur pour les mêmes consommateurs qu’il avait précédemment bloqués.

Un autre échec des relations publiques d’Apple doit être évité

Deux fois, Apple s’est mis du mauvais côté de l’histoire, et deux fois, il a laissé trop tard pour redresser la situation.

Cela n’aurait pas tant d’importance si la seule publicité avait été dans la presse technique, mais les deux problèmes ont également reçu une large couverture dans les médias grand public. Dans les deux cas, Apple a pris une position intéressée, a attendu que le poids de la pression politique et publique soit trop important, puis a agi à contrecœur. Dans les deux cas, le mal des relations publiques était déjà fait.

Il y aura d’autres problèmes de ce genre. La Chine sera probablement l’un d’entre eux. J’espère qu’Apple a appris ces leçons et qu’il n’y aura pas d’autre RP Apple à venir.

C’est mon point de vue – et le vôtre ? Pensez-vous qu’Apple a raison de protéger ses propres intérêts financiers le plus longtemps possible, ou devrait-il plutôt se préoccuper des dommages à la réputation à plus long terme infligés à une entreprise dont l’actif principal est sa marque ? S’il vous plaît partager vos pensées dans les commentaires.

Photo : Joel Rohland/Unsplash

