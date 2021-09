Un autre éditeur regrette de ne pas avoir utilisé Smart Delivery, ne fera plus les mêmes erreurs

in

Control était l’un des meilleurs jeux de l’ère des consoles PS4 et Xbox One, mais lorsque le matériel de nouvelle génération est arrivé fin 2020, Control a trébuché au dernier obstacle en n’offrant pas de mise à niveau gratuite pour la PS5 et la Xbox Series X à tous les joueurs.

L’éditeur 505 Games a maintenant reconnu que ses plans de mise à niveau de nouvelle génération pour Control ont raté la cible et qu’il ne répétera pas ses erreurs avec les futurs jeux.

Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, les joueurs de Control n’ont reçu une mise à niveau gratuite du jeu de nouvelle génération que s’ils avaient acheté Control Ultimate Edition (qui a été lancé plus tard et a combiné le jeu principal avec son DLC en un seul package). Cela signifiait que les joueurs qui possédaient l’édition standard de Control resteraient fidèles à la qualité et aux performances graphiques de l’ancienne génération à moins qu’ils n’achètent à nouveau le jeu.

S’adressant à GamesIndustry.biz, le président de l’éditeur 505 Games, Neil Ralley, a expliqué que certains “bloqueurs signifiaient qu’au moins un groupe de joueurs a fini par être exclu de la mise à niveau pour diverses raisons”. Bien que Ralley n’offre pas de détails sur ce qu’étaient ces bloqueurs, il a ajouté “Nous avons pris certaines décisions [that] restreint la façon dont nous pourrions effectuer la livraison intelligente pour la version de nouvelle génération de Control. C’étaient les bonnes décisions à l’époque, mais ils ont créé ces bloqueurs.

« Nous avons beaucoup appris de cela. En tant qu’éditeur, l’avons-nous géré de la meilleure façon et l’avons-nous communiqué de la meilleure façon au public ? Peut être pas. Mais nous avons fait de notre mieux pour satisfaire les consommateurs… À l’avenir, nous pourrons le faire d’une bien meilleure manière.

Ralley ne promet pas de mises à niveau gratuites de nouvelle génération sur la future gamme de jeux de 505 Games, mais nous sommes sûrs qu’il accordera une plus grande attention à ce que les fans attendent à l’avenir.

Analyse : La livraison intelligente est l’option la plus intelligente

505 Games n’est pas la seule entreprise à remarquer que le joueur est contrarié. À la grande déception des fans – nous y compris – la semaine dernière, Sony a annoncé que la version PS4 d’Horizon Forbidden West ne passerait pas à la version PS5 gratuitement à moins que vous n’achetiez les éditions Digital Deluxe, Collector ou Regalla plus chères du jeu.

Cependant, Sony est maintenant revenu sur cette décision et proposera gratuitement la mise à niveau Horizon Forbidden West. Il ajoute que les futurs titres exclusifs cross-gen exclusifs de PlayStation comme God of War: Ragnarok peuvent être mis à niveau de PS4 à PS5 pour un paiement numérique de 10 $.

Cette approche des mises à niveau de nouvelle génération est certainement meilleure que le plan d’origine de Sony, mais il est difficile d’affirmer qu’une amélioration de nouvelle génération payante est préférable à la mise à niveau gratuite de nouvelle génération Smart Delivery offerte par Xbox avec ses jeux. Cela s’ajoute aux économies que Xbox offre déjà à ses joueurs avec des services comme Game Pass Ultimate.

Nous devrons voir quelle stratégie l’emportera à long terme, mais les joueurs ne manqueront pas de nous faire savoir, ainsi qu’aux éditeurs, ce qu’ils pensent de la situation à chaque étape du processus.

