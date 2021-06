Un autre effet secondaire inattendu de la pandémie, celui-ci impliquant les éclaireuses – .

La pandémie de coronavirus a eu un impact sur notre vie quotidienne de tant de manières manifestes, des exigences de masquage et de distanciation sociale en public à des choses même éloignées du virus lui-même. Comme WarnerMedia, par exemple, décidant de sortir simultanément toute sa liste de films 2021 sur HBO Max le même jour où les films individuels arrivent dans les salles, une décision en réponse aux gens qui hésitent encore à retourner dans les salles, en particulier avec la variante Delta du coronavirus se déchaîne maintenant dans tout le pays.

Et il y a encore beaucoup d’autres effets de deuxième et de troisième ordre de la pandémie que vous pouvez signaler, comme les compagnies d’assurance automobile remboursant une partie des primes mensuelles des gens – car, il va de soi, il n’est pas juste de continuer à facturer les gens au même taux quand ils sont pour la plupart coincés à la maison, non ? Pendant ce temps, les éclaireuses signalent également un autre effet secondaire inattendu du coronavirus: l’organisation est coincée avec des millions de boîtes de biscuits éclaireurs invendus sur les mains, pour la raison évidente que la pandémie a nui à la tradition de les vendre en personne, porte -à-porte.

Dans une déclaration partagée avec CNN, les éclaireuses des États-Unis ont déclaré avoir cette année 15 millions de boîtes de biscuits excédentaires invendus. Encore plus extraordinaire, la pandémie a tellement réprimé cette tradition que 12 millions de ces boîtes n’ont même jamais quitté l’entrepôt après la cuisson des biscuits. “Il est extrêmement rare d’avoir des stocks excédentaires importants, mais la pandémie a eu un impact considérable sur notre programme de cookies, malgré le fait que la demande de cookies reste forte”, ont déclaré les éclaireuses au réseau d’information.

Pour un contexte supplémentaire, les éclaireuses vendent généralement un peu moins de 200 millions de boîtes de biscuits chaque saison. De plus, l’excédent noté ci-dessus est global — certaines troupes de scoutes locales n’ont pas enregistré d’excédent.

Ce qui est intéressant dans cette nouvelle, ce n’est pas qu’elle soit en aucun cas comparable aux autres conséquences graves de la pandémie de Covid-19. C’est plutôt que dans la précipitation de tout le monde pour déclarer la pandémie terminée, avec des gouverneurs qui se démènent pour rouvrir leurs États et des gens qui se précipitent pour revenir à la normale alors que de nouveaux cas continuent de chuter, il y a encore toutes sortes de conséquences et de séquelles de cette crise sanitaire — certains, comme celui-ci, qui sont un peu inattendus et d’autres qui pourraient même ne se faire sentir que plus loin.

Il y en a beaucoup d’autres que vous pouvez mentionner, y compris tout, depuis une évolution croissante vers des solutions de paiement numérique au lieu d’espèces (à la Apple Pay) et plus d’expériences sans contact afin que les gens puissent passer le moins de temps possible dans des endroits surpeuplés comme les grands magasins. Et maintenant que des États comme New York et la Californie ont commencé à lever la plupart des restrictions sur les coronavirus, nous devrions commencer à voir ce qui va suivre dans un délai relativement court.

