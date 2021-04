Un autre entraîneur du Bayern Munich réfléchit à son avenir

Un autre membre de l’équipe d’entraîneurs du Bayern Munich réfléchit à une sortie.

Après que Hansi Flick eut annoncé samedi qu’il souhaitait quitter le club, l’entraîneur adjoint Miroslav Klose a indiqué qu’il n’était pas non plus satisfait de la situation au Bayern Munich. En particulier, Klose a des problèmes avec la façon dont la communication au Bayern Munich et le manque de «respect» montré.

Tout cela ensemble aurait également amené Hermann «Tiger» Gerland à reconsidérer son avenir avec le Bayern Munich (par kicker capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia):

Hermann Gerland (contrat jusqu’en 2022) envisage de continuer ou de partir. Miroslav Klose (le contrat expire cet été) n’a pas tenu de pourparlers de renouvellement et devrait quitter le club [Kicker] pic.twitter.com/MK5Y80rRUx – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 18 avril 2021

Gerland a occupé divers rôles avec le Bayern Munich depuis 2009 et est connu pour être l’une des figures les plus populaires du personnel d’entraîneurs. Bien qu’il n’y ait aucune garantie qu’un nouvel entraîneur conserverait Gerland, il serait probablement extrêmement impopulaire que Gerland décide de rester et soit ensuite licencié.

Bien que les gens puissent encore douter de la réalité du schisme entre le front office et le personnel d’entraîneurs, voir un entraîneur de longue date comme Gerland repenser ses plans devrait être une indication claire de la gravité des choses en ce moment.