Un autre ETF Bitcoin adossé à des contrats à terme a été déposé pour des « protections importantes des investisseurs »

Cette fois, il s’agit de Galaxy Digital de Mike Novogratz en vertu de la loi sur les sociétés d’investissement de 1940.

Galaxy Digital de Mike Novogratz a déposé une demande de fonds négocié en bourse (ETF) à terme Bitcoin auprès de la SEC.

Le Fonds n’investira pas directement dans Bitcoin mais plutôt dans les contrats à terme sur la plate-forme réglementée CME.

Ce prospectus a été déposé en vertu de l’Investment Company Act de 1940, tout comme quatre autres demandes de VanEck, ProShares, Valkyrie et Invesco, après que le président de la SEC, Gary Gensler, a signalé son ouverture aux FNB à terme offrant des « protections importantes des investisseurs ».

La SEC, cependant, n’a pas encore approuvé un seul ETF crypto tandis que plusieurs, à deux chiffres, ont été déposés auprès du régulateur américain.

Contrairement à l’ETF adossé physiquement qui suivrait le Bitcoin de plus près, “les ETF à terme Bitcoin, s’ils sont approuvés par la SEC, pourraient coûter aux investisseurs 5 à 10 points de pourcentage de rendement annuel en faisant passer les contrats d’un mois à l’autre, limitant potentiellement leur attrait, ” ont écrit les analystes d’ETF pour Bloomberg, Eric Balchunas et James Seyffart dans une note.

Galaxy a également déposé une demande de FNB Bitcoin en avril et est le sous-conseiller du FNB CI Galaxy Bitcoin, qui compte 256 millions de dollars d’actifs avec le FNB CI Galaxy Ethereum, qui compte près de 510 millions de dollars d’actifs.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.