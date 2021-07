Un autre ETF Bitcoin déposé, le commissaire de la SEC fustige l’agence avec “Nous ne sommes pas un régulateur de mérite”

“Nous ne devrions pas être en train de décider si quelque chose est bon ou mauvais”, a déclaré Hester Peirce alors que les attentes d’une approbation en 2021 diminuent.

La dernière société à avoir déposé une société cotée en bourse Bitcoin est Global X. Le Global X Bitcoin Trust sera négocié sur Cboe BZX Exchange sous un symbole boursier annoncé plus tard.

L’objectif d’investissement du Trust est de refléter la performance du prix de Bitcoin moins ses dépenses, des frais unifiés appelés « frais de parrainage », qui n’ont pas encore été décidés. Cependant, il ne cherche pas à refléter la performance d’un indice de référence ou d’un indice.

Pour cela, il détiendra Bitcoin chez un dépositaire, ce qui n’est pas encore décidé non plus, selon le dossier.

Une société de fiducie anonyme du Delaware agira en tant que fiduciaire de la fiducie, et la Bank of New York Mellon en sera l’administrateur et l’agent de transfert.

La société met en garde le Trust impliquant des « risques importants » et ne convenant pas aux actionnaires qui ne sont pas en mesure d’accepter les risques liés au bitcoin.

“Les actions sont des titres spéculatifs”, a-t-il déclaré, ajoutant que “leur achat comporte un degré de risque élevé et vous pourriez perdre la totalité de votre investissement”.

Les applications Bitcoin ETF continuent de s’accumuler sur le bureau de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, mais l’agence n’a pas encore procédé aux commentaires publics. Cela fait huit ans et aucune demande n’a été approuvée. Depuis 2017, la SEC les rejette au motif que le marché est susceptible de fraude et de manipulation.

Mais un commissaire de la SEC en a assez. Hester Peirce, alias “Crypto Mom”, a partagé son mécontentement lors d’une conférence en ligne, “The B Word”, mercredi.

“Je n’aurais jamais imaginé que je serais dans cette situation où nous n’en aurions pas encore approuvé un, et d’autres pays vont de l’avant”, a déclaré Peirce lorsqu’on lui a demandé d’aller de l’avant avec un ETF Bitcoin. Elle a également déclaré que l’industrie de la cryptographie est forcée de jouer par une règle distincte de quiconque.

« Nous ne sommes pas un organisme de réglementation du mérite, nous ne devrions donc pas décider si quelque chose est bon ou mauvais, un investisseur pense à l’ensemble de son portefeuille et parfois nous pensons en termes ponctuels à un produit particulier. tout seul et nous oublions que les gens construisent des portefeuilles »

Attente pour l’approbation de 2021 à la baisse

Un ETF Bitcoin permettrait aux investisseurs de détail de s’exposer à la crypto-monnaie de manière moins chère, plus facile et fiscalement avantageuse. Reste à savoir quand un tel véhicule d’investissement viendra aux États-Unis.

Greg King, PDG d’Osprey Funds, l’émetteur de la fiducie Bitcoin de gré à gré OBTC, qui a déposé son propre ETF Bitcoin en 2017, n’est pas confiant quant à l’arrivée d’un ETF Bitcoin cette année.

« Si un ETF Bitcoin passe par l’administration Gensler, je pense que cela ne se produira pas cette année. Je pense qu’il y a tellement de choses dans leur assiette qu’il leur faudra un certain temps pour évaluer la situation », a-t-il déclaré. Et le marché a « partiellement calibré » ces frustrations sans approbation, a-t-il ajouté.

Être en retard par rapport aux autres pays, selon King, est «évidemment par choix» car ils le considèrent «de manière plus holistique», au-delà de la simple approbation, mais quant au précédent qui sera créé en approuvant un.

« Mais nous espérons que cela finira par arriver. Je dirais simplement que 2022 est probablement la première date à laquelle nous pourrions voir cela », a ajouté King.

