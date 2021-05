Un autre ETF Ethereum a été coté en Allemagne, cette fois par WisdomTree

Le gestionnaire d’actifs WisdonTreees a annoncé la cotation des produits négociés en bourse (ETP) d’Ethereum sur les bourses suisses et allemandes.

Le nouvel ETP se négociera sous le symbole boursier “ETHW” et suivra le prix au comptant d’Ethereum (ETH). L’ETP soutenu physiquement a également un ratio de frais de 0,95%, selon WisdomTree. Cela survient juste un mois après que ETC Group et 21Shares ont été cotés sur ETP soutenu par Ethereum en Allemagne.

WisdomTree a répertorié l’ETP de Bitcoin (BTC) le mois dernier

WisdomTree a initialement listé Bitcoin (BTC) ETP à Francfort le mois dernier et le suit avec la liste Ethereum ETP.

Comme l’ETP Bitcoin récemment inclus, l’ETP Ethereum offrira une exposition à Ethereum aux investisseurs qui n’ont pas l’intention de posséder leurs clés privées ou de détenir directement des crypto-monnaies.

Certains investisseurs aiment être plus exposés aux actifs cryptographiques, mais le risque de les détenir les retient. Mais le lancement d’ETH ETP vise à capter l’attention de ces types d’investisseurs.

WisdonTree a également demandé l’inscription d’un ETP Bitcoin aux États-Unis, bien que la Securities and Exchange Commission (SEC) examine toujours la demande. On ne sait pas si l’entreprise obtiendra une licence, mais son lancement en Suisse et en Allemagne sera très excitant pour les utilisateurs.

Fournir l’ETH le moins soutenu physiquement d’Europe

WisdomTree est basé à New York et sponsorise des produits cotés en bourse. La société a environ 73 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM).

La société a déclaré que son intention était d’offrir un moyen rentable, simple et sûr pour les gens de s’exposer au prix de l’ETH.

Jason Guthrie, responsable des marchés financiers et des actifs numériques de WisdomTree Europe Ltd, a commenté le lancement d’ETH ETP.

Il a fait valoir que WisdomTree fournit désormais les ETP Bitcoin et Ether les plus bas en Europe.

Guthrie a déclaré que la société avait franchi une «étape importante» montrant son engagement à «fournir des solutions d’actifs numériques innovantes pour les investisseurs institutionnels».