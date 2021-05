Un autre ETF Ethereum déposé auprès de la SEC

Maintenant, deux entreprises, VanEck et Wisdom Tree, ont rejoint la course pour un ETF Ethereum, avec une couverture plus longue des risques, y compris le changement de mécanisme de consensus, l’exploitation minière à forte intensité énergétique augmentant les coûts économiques et sociétaux de l’exploitation minière, la congestion dans le réseau et Suite.

WisdomTree est le dernier et le deuxième à déposer une demande de fonds négocié en bourse (ETF) Ethereum après VanEck.

Selon le dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), Wisdom Ethereum Trust a nommé Cboe BZX Exchange comme bourse pour inscrire l’ETF sous un symbole boursier à déterminer s’il est approuvé. La société spécialisée dans les ETF n’a pas encore choisi de dépositaire de crypto-monnaie.

WisdomTree a déjà demandé un ETF Bitcoin, mais le régulateur américain n’en a pas encore approuvé un dans le pays. Au Canada, plusieurs ETF Bitcoin et ETF Ether ont été approuvés et démontrent déjà une performance spectaculaire, ce qui rend les entreprises américaines enthousiastes et compétitives pour être celles qui lancent le véhicule d’investissement en premier pour obtenir l’avantage du premier arrivé.

Alors que plusieurs, au moins neuf ETF Bitcoin ont été déposés aux États-Unis, récemment, Ether a également rejoint la course au milieu de la course haussière alors que le marché de la crypto mûrit et que la deuxième plus grande crypto-monnaie retient l’attention.

Comme nous l’avons rapporté récemment, JPMorgan, Goldman Sachs et l’investisseur milliardaire Carl Icahn ont soutenu Ethereum, le trouvant plus précieux en tant que système de paiement et réserve de valeur que Bitcoin.

Outre les risques habituels, cette fois-ci, en ce qui concerne Ethereum, l’entreprise en a également couvert plusieurs autres, y compris hard fork, son exploitation minière à forte intensité énergétique, soulevant des inquiétudes concernant le changement climatique qui pourrait augmenter les coûts économiques et sociétaux de l’exploitation minière, en passant de Proof mécanisme de consensus du travail (PoW) à Proof-of-Stake (PoS), les nouveaux réseaux de chaînes de blocs concurrents posant un défi et la concurrence des monnaies numériques des banques centrales (CBDC).

La congestion ou le retard dans le réseau Ethereum retardant les achats ou les ventes d’éther par la Fiducie, les défis à l’échelle et les efforts pour augmenter le volume des transactions ne se révélant pas fructueux, et les mineurs agissant en collusion pour augmenter les frais de transaction affectant négativement l’utilisation de l’Ethereum réseau, sont également couverts en tant que risques potentiels de perte de valeur de la Fiducie.

Ethereum / USD ETHUSD

2 556,2628 – 267,90 $ – 10,48%

Volume 36,17 b Changement – 267,90 $ Ouvert 2556,26 $ 28 Circulation 116,06 m Cap.

ANTY

