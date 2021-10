Un autre événement Samsung Unpacked 2021 annoncé

Eric Zeman / Autorité Android

TL;DR

Il y aura au moins un autre Samsung Unpacked en 2021. L’événement le plus récent aura lieu le 20 octobre 2021 à 10 h 00 HE. On ne sait pas ce que Samsung lancerait lors de cet événement, mais le Galaxy S21 FE est une possibilité.

Le 20 octobre, il y aura encore un autre Samsung Unpacked en 2021. L’événement débutera à 10h00 HE ce jour-là avec le livestream mondial habituel.

Malheureusement, on ne sait pas ce que Samsung pourrait lancer lors de cet événement. Habituellement, ce serait le bon moment pour le Samsung Galaxy S21 FE. Cependant, les rumeurs abondent selon lesquelles Samsung a retardé ou totalement annulé ce téléphone. Il n’y aura pas non plus de téléphone Galaxy Note cette année (ou probablement plus jamais), donc cela pourrait être un lancement sans téléphones impliqués.

Et les tablettes ? Nous n’avons pas vu de Galaxy Tab S8 cette année. Cependant, le moulin à rumeurs suggère que la tablette pourrait ne pas arriver avant 2022, nous sommes donc réticents à penser que cet événement Samsung Unpacked 2021 la présenterait.

Fait intéressant, l’invitation à l’événement Samsung indique que l’événement inclura « l’ouverture de nouvelles expériences pour l’expression de soi grâce à la technologie ». Votre supposition est aussi bonne que la nôtre quant à ce que cela pourrait signifier.

Nous supposons que nous devrons simplement attendre et voir comment cela se déroulera. Cependant, Samsung a tout contre lui cette semaine-là avec le lancement le plus chaud de l’année : la série Google Pixel 6. Voyons si Samsung peut voler une partie du tonnerre Techtober de Google.