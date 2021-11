Un autre exode du Barça

02/11/2021 à 06:30 CET

Après avoir maintenu la condition d’invaincu avec d’énormes difficultés samedi dernier à Benidorm (25-26), Le FC Barcelone affronte une semaine marquée par l’absence de jusqu’à neuf joueurs pour l’arrêt des matches de l’équipe nationale.

C’est donc un nouveau revers pour un effectif plus court que les années précédentes et avec de nombreux joueurs qui souffrent de fatigue et surtout de problèmes physiques depuis les Jeux. Et plus vu que deux matchs clés de la Ligue des champions attendent à leur retour contre Kielce de Dujshebaev, leader solo du groupe B.

Au moins, le sélectionneur espagnol Jordi Ribera a peut-être tenu compte de cette circonstance et n’a cité que l’ailier gauche Ángel Fernández pour les deux matches amicaux que les Hispaniques joueront contre la Roumanie à Avilés ce jeudi et ce samedi. Le but Gonzalo Pérez de Vargas, l’ailier droit Aleix Gómez et l’ailier gauche Aitor Ariño restent à Barcelone.

Moins condescendant a été l’entraîneur ‘bleu’ Guillaume Gille, qui a convoqué les quatre Français du Barça pour les deux matches de Golden League qui affronteront le Danemark et accueilleront la Norvège à Trondheim. C’est-à-dire que Carlos Ortega va perdre ces jours-ci le tout récent Melvyn Richardson, un Ludovic Fàbregas « touché », un Dika Mem en état de grâce et un Timothey N’Guessan déjà remis de sa blessure en jumeau.

Le Suédois Ljubomir Vranjes, champion du monde en tant que joueur égyptien il y a 22 ans, continue de diriger l’équipe nationale slovène et met en vedette les deux blaugranas Blaz Janc et Domen Makuc en amont de cette semaine d’entraînement qui a débuté ce lundi pour préparer le match amical contre la Croatie sur les bords de l’Adriatique dans la ville croate de Novigrad à seulement 25 km de la frontière avec la Slovénie.

Dika Mem montrera son grand moment avec l’équipe de France

| FCB

Pire il aura le pivot Luís Frade, qui s’entraîne déjà avec le Portugal émergent face à trois matches amicaux : demain contre le Luxembourg et vendredi et dimanche contre l’Allemagne. Presque rien pour un joueur qui multiplie à cause des problèmes d’une des épaules de Fàbregas.

Finalement, Ali Zein sera sous le commandement de Roberto García Parrondo de Madrid avec Egypte, sélection qui s’est émerveillée des Jeux avec la quatrième place après avoir chuté en finale de consolation contre les Hispaniques. Les Africains se retrouveront vendredi et samedi au Caire en Macédoine emmenés par le légendaire ancien Bleu Kiril Lazarov.

Par conséquent, Ortega ne pourra travailler ces jours-ci qu’avec Gonzalo Pérez de Vargas, Aleix Gómez, Aitor Ariño, Thiagus Petrus, Haniel Langaro, Leo Maciel et un Luka Cindric qui se remet toujours de sa blessure en attendant de revenir à la mi-novembre s’il n’y a pas de revers.