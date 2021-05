Un autre fantasme dérangé de la vengeance de Trump de Vanity Fair ⋆ .

Il ne faut pas beaucoup d’imagination pour déterminer ce qui est probablement le centre d’intérêt de Bess Levin de Vanity Fair. Même une lecture rapide de ses articles au cours de l’année écoulée révèle son obsession inquiétante pour Donald Trump 24/7.

Levin est tellement obsédée par Trump qu’elle mentira même dans ses articles pour inventer de fausses citations à son sujet, comme sa chape du 8 mars dans laquelle elle a mis une fausse citation dans la bouche de Lindsay Graham où il aurait dit: «Je suis prêt à oublier le fait que Trump a probablement battu à mort quelques sans-abri.

La plupart des périodiques responsables auraient dit «non» et l’ont peut-être fait vérifier par un thérapeute. Le fait qu’elle reste employée chez Vanity Fair en dit long sur l’éthique de ce magazine.

Cependant, le mensonge n’est peut-être pas l’acte le plus flagrant de Levin depuis son article de lundi, «RAPPORT: LES PROCUREURS SE RAPPROCHENT POUR CHARGER CRIMINELLEMENT DONALD TRUMP», sombre dans un nouveau creux primordial de fantasme de vengeance vraiment malade.

Les Américains ont du mal à s’entendre sur la plupart des choses, mais l’un des problèmes qui a réuni des millions de personnes ces derniers temps est le fantasme partagé de voir Donald Trump en subir les conséquences pour la première fois de sa vie. et vivre ses années crépusculaires en prison, privé de tout le confort de créature comme le Coca light, la poudre bronzante et un téléphone portable pour appeler Fox News –contrebande Eric ou Don Jr. devraient entrer en contrebande le jour de la visite cachés dans leurs fesses. (Et soyons honnêtes, ils poussaient ce téléphone à bascule dans leurs orifices en un clin d’œil, se battant probablement pour savoir lequel d’entre eux avait à voir avec les honneurs.)