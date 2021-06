Kenji Kamiyama est un nom majeur de l’anime qui faisait auparavant partie du classique Akira, 009 Re: Cyborg, Ghost in the Shell SAC2045_ de 2012, et dirige la prochaine série Blade Runner: Black Lotus. Le cinéaste fait équipe avec New Line et Warner Bros Animation pour raconter l’histoire du neuvième roi de Rohan et Helm’s Deep, qui est le décor d’une immense bataille de la guerre de l’anneau.