Un autre film massif de Dwayne ‘The Rock’ Johnson explose sur Netflix

Les abonnés de Netflix n’ont pas fini de montrer un peu d’amour à Dwayne « The Rock » Johnson. Quelques semaines seulement après que son film rempli de stars et d’action Red Notice se soit hissé au sommet des classements en streaming de Netflix, un autre film dirigé par Johnson fait forte impression. Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, un spin-off de la plus grande franchise Fast & Furious, s’est hissé parmi les 10 meilleurs films mondiaux.

Sorti en 2019 et réalisé par David Leitch, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw voit Johnson et Jason Statham reprendre leurs rôles de la série principale en tant que Luke Hobbs et Deckard Shaw. Le film suit les deux personnages alors qu’ils font équipe avec la sœur de Shaw pour combattre un terroriste cybernétiquement amélioré qui menace le monde avec un virus mortel. Avec Johnson et Statham, le film met également en vedette Idris Elba, Vanessa Kirby, Eiza González, Cliff Curtis et Helen Mirren. Il a été écrit par Chris Morgan et Drew Pearce.

Plus de deux ans après sa sortie en salles, Fast & Furious Presents : Hobbs & Shaw a trouvé une nouvelle base de fans sur Netflix. Bien que le streamer n’ait pas publié de données exactes sur l’audience, ce qu’il fait rarement, il a révélé que le film de comédie d’action se classait au troisième rang du classement mondial des 10 meilleurs films en streaming pour les films anglais pour la semaine du lundi 10 décembre au dimanche. 26 décembre. Il est tombé juste derrière Le film avec Sandra Bullock L’impardonnable et le film dirigé par Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio Ne cherchez pas, qui a remporté la première place malgré le consensus négatif général des critiques.

Le succès du film sur la plate-forme de streaming n’est pas dû aux abonnés américains, car Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw n’est actuellement pas disponible en streaming sur la plate-forme Netflix US. En fait, les abonnés de Netflix aux États-Unis qui espèrent se gaver de la franchise n’ont presque aucune chance, car la plate-forme américaine ne détient aucun des films de la franchise. Netflix US héberge cependant sa propre série originale basée sur la série de films Fast & Furious. Fast & Furious Spy Racers, un titre animé de Netflix Family, suit Tony Toretto, le fils de Dominic Toretto, qui, avec ses amis, est recruté par une agence gouvernementale pour infiltrer une ligue de course d’élite servant de façade à une organisation criminelle appelée SH1FT3R . La série a sorti sa sixième et dernière saison plus tôt en décembre.

Les abonnés américains qui espèrent regarder la série complète de films Fast & Furious devront malheureusement faire un petit saut de service de streaming, car aucune plate-forme de streaming ne contient tous les films de la franchise de films. Vous pouvez obtenir un aperçu sur où voir les films individuels en cliquant ici. Restez à l’écoute de PopCulture.com pour les dernières mises à jour en streaming !