Un autre gain de 1 400 % ? | Place des investisseurs

Qu’on aime ou qu’on déteste, nos querelles politiques ont enfin réussi quelque chose.

Lundi dernier, le projet de loi sur les infrastructures a été officiellement adopté par le Congrès, le prochain arrêt étant le bureau du président Biden.

Pour les investisseurs, cela signifie qu’un flot de l’argent de vos impôts va se répandre dans certains secteurs de l’économie.

Alors, comment pouvez-vous en bénéficier ?

C’est ce que notre expert macro, Eric Fry, détaille ci-dessous.

La dernière fois qu’Eric a placé le commerce ci-dessous pour ses abonnés, ils ont réalisé des gains de 1 400 %. Voyons si l’histoire va se répéter.

Je vais passer la parole à Eric.

La seule action à acheter après le feu vert du projet de loi sur les infrastructures

Par Eric Fry

C’est finalement arrivé.

Après des mois de discussions et d’agonies, le projet de loi bipartite sur les infrastructures a été adopté le lundi 8 novembre, d’une valeur de 1,2 billion de dollars.

Selon l’article de . publié dans la foulée :

Le président Joe Biden et de hauts responsables de son cabinet se mettent en route pour promouvoir le projet de loi sur les infrastructures de 1 000 milliards de dollars adopté au Congrès la semaine dernière… Les collaborateurs de la Maison Blanche prévoient une cérémonie de signature bipartite du projet de loi sur les infrastructures dès cette semaine, après son adoption finale vendredi soir, lorsque les démocrates qui contrôlent la Chambre des représentants ont mis fin à des mois de querelles et l’ont approuvé.

Nous avons parlé à plusieurs reprises de l’importance de ce projet de loi dans Argent intelligent – et pas seulement ce que cela signifie pour le pays.

L’infrastructure fait gagner du temps… et le temps, c’est de l’argent. C’est pourquoi les progrès de l’infrastructure produisent toujours des opportunités de création de richesse.

Certaines sociétés de niche sont maintenant au précipice de ce qui pourrait être le prochain mouvement de haut vol de leurs actions – et aujourd’hui, j’ai l’un de mes favoris dans cet espace à partager avec vous.

Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, voici pourquoi ce projet de loi est si critique…

Tout est connecté

Le président Abraham Lincoln a signé le Pacific Railway Act de 1862, qui autorisait la construction d’une ligne de chemin de fer vers l’ouest d’Omaha à la côte du Pacifique.

Cette loi a prodigué des subventions généreuses aux soumissionnaires gagnants, accordant un mile carré de terrain du domaine public sur des côtés alternés de la voie ferrée le long de l’ensemble du parcours. La loi a également fourni des dizaines de millions de dollars de financement initial.

La pose de 2 000 milles de voies ferrées a duré près de sept ans. Mais une fois achevé en 1869, le nouveau chemin de fer a réduit le temps de trajet transcontinental de plusieurs mois à une semaine seulement.

Les chemins de fer et d’autres réalisations ambitieuses d’infrastructures transcontinentales comme celle-ci – comme les réseaux téléphoniques et autoroutiers nationaux – n’ont pas simplement permis aux particuliers et aux entreprises d’effectuer les mêmes tâches plus rapidement. Ils leur ont permis de concevoir des entreprises et des modes de vie entièrement nouveaux.

Les chemins de fer, par exemple, ont permis à des entreprises comme la Campbell Soup Co. (CPB) pour établir des franchises à l’échelle nationale. L’entreprise de soupe a pu transporter les produits par chemin de fer du Midwest aux conserveries de Trenton, dans le New Jersey. De là, l’entreprise a déployé des wagons couverts remplis de soupe à la tomate et à la crème de céleri à travers le pays.

Chaque amélioration majeure de l’infrastructure a transformé le commerce, ouvrant la porte à des modes de commerce complètement nouveaux. À chaque étape du processus, des entrepreneurs et des investisseurs tournés vers l’avenir ont gagné des millions.

De même que l’infrastructure de notre nation nous a servi au fil des décennies, elle a maintenant besoin d’une mise à niveau de plusieurs milliards de dollars… une mise à niveau qui est essentielle à notre sécurité nationale.

Les routes, les ponts et les barrages en ruine constituent une menace à la fois pour la vie des Américains et pour la sécurité économique.

Si nous ne pouvons pas transporter de manière sûre et efficace de la nourriture, du carburant, des marchandises et des personnes, alors nous sommes par définition une nation faible et vulnérable.

Si vous considérez nos routes et nos ponts comme le système circulatoire de l’économie américaine, c’est comme si nous avions les vaisseaux sanguins d’un fumeur de 85 ans en surpoids.

Notre infrastructure en ruine est non seulement dangereuse, mais c’est un énorme frein économique, un poids lourd autour du cou du commerce américain. C’est le fondement de la médiocrité économique… pas le fondement de la prospérité.

Si nous, les Américains, voulons continuer à obtenir de grands succès à l’avenir, nous devons remédier à cette situation.

L’American Society of Civil Engineers estime que les États-Unis doivent investir plus de 4 500 milliards de dollars d’ici 2025 pour amener leurs infrastructures à un niveau B adéquat.

C’est une fortune.

Et maintenant, avec le projet de loi de 1,2 billion de dollars adopté, ce sera inévitablement une transition vers la recréation des emplois qui ont été perdus pendant la panique du COVID-19.

Ces énormes programmes de dépenses nous permettraient de moderniser massivement nos faibles infrastructures… et nous fourniraient le « système circulatoire » robuste dont nous avons besoin pour maintenir notre compétitivité économique.

Chaque fois que des milliards de dollars entrent dans un secteur, il existe d’énormes opportunités de profit pour les entrepreneurs et leurs investisseurs.

Voici un exemple :

Les routes et les ponts, les transports en commun, et plus encore, bénéficieront tous de la facture d’infrastructure.

Et une chose dont beaucoup de ces articles dépendent est le cuivre. J’ai longtemps été haussier sur le cuivre ; en fait, en juillet, les abonnés à mon service de trading, Le spéculateur, ont pu clôturer la dernière partie de notre commerce sur le géant minier du cuivre Freeport-McMoRan Inc. (FCX) pour un rendement supérieur à 1,400%.

Le gain total sur notre commerce de Freeport, y compris toutes les ventes antérieures à des prix inférieurs, était de 1 017 % ! Donc, nous avons verrouillé un vrai gagnant 10X avec cette vente

Maintenant, depuis plus d’un an, Freeport a grimpé grâce à la forte demande de cuivre – et cela malgré le recul du prix du cuivre et de Freeport ce printemps.

Ces deux ventes massives semblent avoir été des corrections «normales» dans un marché haussier en cours. Les fondamentaux sous-jacents du cuivre restent extrêmement haussiers pour le prix du métal.

Le cuivre est le métal incontournable en matière de câblage électrique. C’est aussi un élément majeur de la plomberie. Si vous construisez quelque chose, le cuivre joue probablement un rôle.

En fait, environ 43 % de tout le cuivre extrait est utilisé dans la construction de bâtiments. Environ 20 % supplémentaires vont au matériel de transport – et ce chiffre ne fera qu’augmenter à mesure que notre monde se tournera de plus en plus vers les véhicules électriques.

Copper.com rapporte que la croissance des ventes de véhicules électriques augmentera la demande de cuivre de 1 700 kilotonnes d’ici 2027.

Vous pouvez avoir une idée de l’énormité de cette demande dans le graphique Bloomberg New Energy Finance ci-dessous.

Source : Bloomberg New Energy Finance

Gardez à l’esprit que le cuivre est également une partie importante d’une autre des initiatives du président – l’énergie verte.

Depuis Axios :

La transition mondiale vers les énergies renouvelables et les véhicules électriques nécessitera des quantités sans précédent de cuivre provenant de nouvelles exploitations minières potentielles… Le besoin mondial de cuivre pourrait augmenter d’environ 350 % d’ici 2050, les réserves actuelles s’épuisant entre 2035 et 2045, car l’énergie éolienne et solaire génère un pourcentage croissant d’électricité et de plus en plus de personnes adoptent des véhicules électriques.

Bien entendu, Freeport n’est pas la seule entreprise qui bénéficiera de cet investissement à grande échelle dans les infrastructures américaines.

