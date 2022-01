Un autre gouverneur républicain demande un renflouement fédéral pour une vague de COVID qu’ils ont favorisée

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les républicains à tous les niveaux ont fait tout leur possible pour ne pas travailler de manière productive sur une ligne de conduite qui pourrait réussir à protéger le public et à contrôler la propagation du virus. La première étape, menée par l’administration Trump incompétente, a été de nier la gravité de la pandémie. La deuxième étape consistait à blâmer la Chine pour la pandémie tout en niant la gravité de l’événement et en ne faisant rien à ce sujet. La troisième étape consistait à maintenir que le virus, qui a coûté la vie à près d’un million d’Américains – et a coûté la vie à d’innombrables autres en raison des pressions exercées sur notre infrastructure de soins de santé – n’était pas grave, et toute tentative d’atténuer sa propagation par le biais de politiques publiques étaient un affront aux droits constitutionnels des Américains.

Certains des pourvoyeurs les plus coupables de désinformation et de politique publique mortelle sont les responsables républicains du Texas. Qu’il s’agisse du sénateur Ted Cruz et de son hypocrisie sociopathique aveuglante, de l’appât racial alternatif du lieutenant-gouverneur Dan Patrick et de la déclaration selon laquelle les grands-parents devraient sacrifier leur vie pour le capitalisme, ou du gouverneur Greg Abbott qui poursuit l’administration Biden pour arrêter la promulgation de mandats de masque , les républicains du Texas ont invité la quatrième vague de COVID sous la forme de la variante omicron dans leur état. Bien sûr, les gens comme Abbott sont totalement impudiques. Il a alterné entre dire au gouvernement fédéral de cesser d’aller trop loin et utiliser son bureau pour aller complètement trop loin au nom de la propagation de COVID-19.

Devinez qui veut que le grand gouvernement intervienne et le renfloue maintenant ? Vous obtenez une supposition.

Le soir du Nouvel An, Abbott a demandé à l’administration fédérale Biden d’aider à ouvrir davantage de sites de test COVID-19 dans l’État de Lone Star, ainsi que pour davantage d’expéditions de traitements par anticorps monoclonaux. Il en a besoin car, comme dans de nombreuses autres régions du pays, le virus repart en flèche. Bien sûr, des endroits comme le Texas ont davantage besoin de ces traitements, car les hospitalisations et les cas graves augmentent également dans l’État. Abbott, qui a rarement fait la promotion des vaccinations mais a été un des premiers receveurs de rappel, a été testé positif au virus en août dernier.

On pourrait penser que cela pourrait changer l’avis d’une personne. Vous auriez tort. Le deuxième État le plus peuplé de l’Union n’a qu’un taux de vaccination complète de 56,9 %. Ce faible taux est en grande partie dû au leadership du Texas. En octobre, au lieu de travailler à la mise en place et au fonctionnement des installations de test et des vaccins dans les armes, Abbott et d’autres responsables du GOP de l’État étaient sans masque et descendus à la frontière, créant un théâtre politique raciste et anti-immigrés. La politique de politique publique anti-science jouée par le GOP dans l’État a conduit à de tristes exemples de ce qui se passe lorsque les élus ne se soucient pas de leurs électeurs.

La nouvelle que le Texas était en difficulté liée à COVID est arrivée à peu près au même moment où Patrick, qui a également attaqué les mandats de masque et les politiques de séjour à domicile, a commencé à avoir « des symptômes [that] étaient doux. Patrick a annoncé lundi qu’il avait récemment été testé positif au COVID-19.

Abbott, qui demande maintenant un renflouement, essaie de donner l’impression que l’administration Biden est à blâmer pour ses mauvaises politiques et l’incompétence de l’administration précédente. Vous vous souvenez peut-être qu’en juin 2020, l’administration Trump a cessé de financer sept sites de test de coronavirus alors même que les représentants démocrates et républicains ont demandé que les sites continuent d’être financés. Vous savez quel républicain n’a pas combattu la décision de l’administration Trump ? Tu l’as deviné.

« La bonne nouvelle est qu’il existe une stratégie qui supplantera et sera en fait supérieure à cette stratégie. [that] nous l’annoncerons bientôt », a déclaré Abbott à KTVT-TV dans la région de Dallas-Fort Worth. Pressé par un calendrier, Abbott a déclaré que l’annonce viendrait « j’espère d’ici une semaine ».

La déclaration d’Abbott au NYE selon laquelle « l’État du Texas exhorte le gouvernement fédéral à intensifier ce combat et à fournir les ressources nécessaires pour aider à protéger les Texans » sonne un peu creux.

Voici un lien vers le décret d’Abbott « interdisant les mandats de vaccination ». C’était en octobre.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir la communauté sur Patreon !

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.