Un autre indice indique qu’Apple Pay arrive bientôt au Costa Rica

in

Le mois dernier, . avait une couverture exclusive sur le fait qu’Apple Pay est prêt pour l’expansion en Amérique centrale alors que la banque BAC Credomatic accélère les tests. Maintenant, nous avons appris que cette banque a franchi une nouvelle étape pour lancer le propre système de paiement d’Apple.

Selon l’un de nos lecteurs, la dernière mise à jour de BAC Credomatic montre désormais que l’application prend en charge le portefeuille Apple. C’est généralement le premier indicateur qu’une banque prépare le lancement d’Apple Pay.

Par exemple, la fintech brésilienne Nubank a commencé à prendre en charge le portefeuille quelques mois avant de publier la fonctionnalité Apple Pay cette semaine.

Dans notre dernier rapport, l’un de nos lecteurs a déclaré qu’il testait déjà Apple Pay avec une carte BAC Credomatic via TestFlight. Étant donné que cette banque est l’une des plus importantes d’Amérique centrale, une expansion dans la région pourrait survenir plus tôt que tard.

Comme il semble, BAC Credomatic prendra en charge les cartes Visa et Mastercard, comme le font la plupart des endroits.

Selon l’un des ingénieurs logiciels qui y travaillent, Visa et Mastercard seront deux types de cartes acceptées pour le moment. La fonctionnalité n’a pas été activée pour les clients.

Outre l’expansion en Amérique centrale, l’Amérique du Sud pourrait bientôt avoir un autre pays prenant en charge Apple Pay.

La banque Itaú semble préparer le support du service au Chili (c’est la banque qui a introduit Apple Pay au Brésil il y a quelques années). Non seulement cela, il semble que Banco BICE se prépare également à y lancer le système de paiement d’Apple.

Un utilisateur de Twitter a pu trouver un nouveau paramètre dans la section Wallet & Apple Pay sur son iPhone. Un autre, après avoir parlé au BICE, a découvert que la banque prépare également le lancement du système de paiement d’Apple.

Nous vous informerons lorsque le système de paiement d’Apple s’étendra à d’autres pays.

Lire la suite:

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :