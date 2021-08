Un autre ingénieur Mercedes rejoint la division Powertrains de Red Bull

Dans le tour d’horizon : de plus en plus d’employés de Mercedes HPP migrent vers les groupes motopropulseurs Red Bull depuis leur annonce d’une installation brevetée Honda basée au Royaume-Uni.

En bref

Red Bull attire plus de personnel MercedesRed Bull a embauché un autre ancien ingénieur Mercedes dans la nouvelle division des groupes motopropulseurs qui gérera la production de ses groupes motopropulseurs après le départ de Honda. . a appris qu’Owen Jones, ingénieur en chef de la division High Performance Powertrains de Mercedes, allait rejoindre leurs rivaux basés à Milton Keynes.

Un porte-parole de Mercedes a déclaré que Jones était sur la bonne voie pour se retirer du HPP, qu’il devrait terminer à la fin de l’année.

Red Bull a précédemment annoncé les embauches de Ben Hodgkinson, Steve Blewett, Omid Mostaghimi, Pip Clode, Steve Brodie et Anton Mayo, qui ont tous déjà travaillé chez HPP. Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déjà affirmé que Red Bull avait approché 100 de ses employés et en avait embauché 15.

Des points de rupture pourraient s’avérer « pivots » – Latifi

Latifi a pris une septième surprise en HongrieNicholas Latifi a déclaré que sa percée dans les points du Grand Prix de Hongrie pourrait s’avérer « pivot » pour Williams après l’avoir hissé à la huitième place du championnat des constructeurs.

« Du point de vue de l’équipe [getting] les deux voitures et les points et le nombre de points que nous avons obtenus pourraient s’avérer essentiels à la fin de l’année pour le championnat par équipes », a déclaré Latifi.

Il a terminé troisième au début de la course après qu’un accident dans le premier virage a éliminé cinq de ses rivaux et en a laissé deux avec des voitures endommagées.

« Après le départ et tout ce qui s’est passé, étant dans cette position, je savais en quelque sorte que c’était une course sur laquelle je devais capitaliser parce que nous ne savons pas si de telles opportunités se présenteront à nouveau. Donc s’il y a un morceau sur lequel vous voulez qu’une opportunité comme celle-là se présente, c’est bien Budapest.

«Mais nous l’avons pris, nous n’avons pas fait d’erreurs. Et c’était tout simplement incroyable.

Les batailles de Ricciardo sont les plus mémorables après 200 Grand Prix

Daniel Ricciardo prendra le départ de son 200e Grand Prix ce week-end. Bien qu’il compte sept victoires dont une victoire au Grand Prix de Monaco parmi ses réalisations, Ricciardo a déclaré que ses batailles avec des rivaux tels que Fernando Alonso restaient dans son esprit comme les moments les plus importants.

« La première victoire, c’est un jour que je n’oublierai jamais – le 8 juin 2014 », a-t-il déclaré. « Mais je pense qu’il n’y a que des moments en cours de route, même des courses qui n’ont finalement pas été des victoires ou des podiums.

“Comme je me souviens de 2014 avec Alonso en Allemagne, je l’ai affronté pendant quelques tours avec des pneus plus vieux et j’ai senti à l’époque qu’il s’attendait simplement à ce que je le laisse partir et à faire sa course parce que je n’étais pas vraiment dans sa course. Mais j’ai pensé que j’allais en faire une bataille.

«Et je ne sais pas s’il verra cela comme un moment, mais j’ai senti que c’était un moment où j’ai vraiment gagné son respect. Il y a donc des moments en cours de route dont je me souviens personnellement et dont je suis assez heureux. »

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

Daly : Pourquoi Robin Miller comptait-il (Racer)

“J’étais un fan avant d’atteindre un niveau professionnel de course automobile, et j’ai adoré aller plus loin – ce qui s’est passé au milieu de la course quand l’un des pilotes est tombé, ou comment diable l’un des pilotes a-t-il commencé 24e et terminer dans le top 10 ? Qui surpassait son équipement ? J’ai adoré apprendre ces choses, et Robin savait tout.”

Sept moments clés de la saison sept (Venturi)

“En terminant la saison avec un total combiné de 146 points, la saison sept a également été la plus réussie de l’histoire de la Formule E, puisque nous avons obtenu la septième place du championnat des équipes.”

Rechargé, rafraîchi et réglé pour le Spa (Nicholas Latifi)

“Nous avons décidé de passer des vacances à Mykonos et juste avant le Grand Prix de Hongrie, nous discutions avec George et sa petite amie et nous avons réalisé que nous allions avoir un certain chevauchement. Et puis Charles était là aussi, alors nous l’avons rencontré aussi. !”

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales.

En ce jour dans le sport automobile

