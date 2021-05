Un autre jeton basé sur les mèmes a été lancé, cette fois pour les amoureux des chats.

Dogecoin (DOGE) a récemment atteint un niveau record, mais le jeton de cryptage basé sur les mèmes semble faire face à une concurrence sérieuse. Un actif cryptographique similaire a été lancé par la star de “Tiger King”, Carole Baskin, une amoureuse des chats.

Elle a décrit le nouveau jeton CAT comme un jeton de fan pour tous les amoureux des chats et d’autres personnes qui soutiennent la croissance du jeton.

Le token CAT n’est pas considéré comme un outil d’investissement

Baskin a révélé dans un article de blog que le jeton CAT avait été implémenté sur Rally, un réseau ouvert qui permet aux créateurs de lancer leurs jetons sur la blockchain Ethereum (ETH).

Mais elle a souligné que la monnaie ne devrait pas être utilisée comme un outil d’investissement, car elle la voit comme un jeu de mots.

Il a ajouté que l’idée était de fournir un moyen amusant aux gens de montrer leur amour pour leurs chats et de tirer parti du fait d’être des partenaires pour créer un monde où tous les chats sauvages vivent librement.

Baskin a un désir haussier pour les actifs cryptographiques

Baskin n’est pas seulement intéressée par les crypto-monnaies en raison de son amour pour les chats et de la nécessité de les soutenir grâce à un jeton basé sur les mèmes. Il a déjà exprimé des inquiétudes concernant l’inflation et l’impression monétaire. Récemment, il a déclaré qu’il aimait l’idée que les gens contrôlent le flux d’argent plutôt que de le laisser aux gouvernements et aux banques.

Mais malgré ses affirmations éblouissantes d’une monnaie plus crypto, il ne semblait pas avoir une compréhension complète de la différence entre Bitcoins et altcoin. Elle a déclaré que Bitcoin et d’autres altcoins avaient des pénuries intégrées et que leur adoption était plus large dans la société.

Actuellement, il y a environ 123600 CAT Baskin en circulation, chaque jeton valant 8,20 $. Le jeton a un volume de support de jeton USD de 206 000 USD.