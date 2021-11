Un autre joueur de Newcastle pourrait désormais prospérer sous Howe – Notre point de vue

Photo de MICHAEL STEELE/POOL/. via .

Eddie Howe est le nouveau manager de Newcastle United, et il semble que les Magpies pourraient être à l’aube d’une nouvelle ère très excitante.

De nouvelles recrues sont inévitables en janvier, mais il y a des raisons de croire que quelques joueurs actuels de Newcastle seront bons sous le nouveau gaffer.

En effet, nous avons déclaré la semaine dernière que la nomination de Howe pourrait voir Ryan Fraser et Callum Wilson redécouvrir leur meilleure forme et raviver leur partenariat qui était toujours si puissant pour Bournemouth.

Alors que Wilson et Fraser pourraient être des stars sous Howe, il y a un autre joueur qui pourrait prospérer sous le joueur de 43 ans.

Matt Ritchie est l’autre ancien joueur de Bournemouth dans l’équipe des Magpies, et il y a des raisons de croire qu’il pourrait être brillant sous Howe.

Ritchie aime clairement Howe – il a déjà exprimé son soutien à l’ancien manager de Cherries cette semaine, et si Howe ramène un style de jeu positif, l’Écossais pourrait briller.

Pour toutes les difficultés de Newcastle cette saison, Ritchie a été exceptionnel. Il a créé la cinquième plus grande chance de n’importe quel joueur de Premier League ce trimestre et si les joueurs autour de lui augmentent de niveau, cette créativité mènera sûrement à des buts.

Ritchie était incroyable pour Howe à Bournemouth. Sa meilleure saison dans le championnat l’a vu marquer 15 buts et 17 passes décisives, et bien qu’il soit irréaliste d’imaginer que Ritchie sera capable de reproduire ces chiffres dans l’élite, il y a des raisons de croire qu’il s’améliorera et deviendra encore plus un menace d’attaque qu’il ne l’est déjà.

Fraser et Wilson se lèchent peut-être les lèvres à l’idée de travailler à nouveau avec Howe, mais Ritchie pourrait bien finir par être le plus grand bénéficiaire de sa nomination.

