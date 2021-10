Un autre jour au soleil pour Tangerine Dream

A la fin des années 80, Rêve de mandarineLes fortunes de semblaient brièvement sur le déclin. Le premier lieutenant d’Edgar Froese pendant 17 ans, Christopher Franke, est parti en 1987 après 17 ans sous harnais, tandis que le contrat du groupe avec Jive Electro a expiré à la suite de la publication du document qui divise l’opinion, inspiré par William Blake. Tyger. Pourtant, le groupe est resté étonnamment prolifique, sortant plusieurs albums et bandes originales avant la fin de la décennie, dont Course optique, le score Miracle Mile et Lily On The Beach.

Si Froese avait choisi de jeter l’éponge à ce stade, peu l’auraient blâmé. Après tout, indépendamment de l’oscillation critique de Tyger, la réputation de TD est restée sans égal. Avec près de 20 ans de service actif au compteur, la société pionnière de l’électronique de Froese avait amassé un léviathan d’un catalogue antérieur qui comprenait des sorties révolutionnaires, parmi lesquelles le chef-d’œuvre proto-ambient Zeit et les faits saillants vénérés de Virgin. Phèdre, Rubycon, et Force majeure, tandis que les albums des années 80 de son groupe avaient continuellement embrassé les tendances changeantes et les avancées de la technologie numérique.

À son crédit, cependant, Froese a persévéré, signant avec l’empreinte Private Music de l’ancien membre du groupe Peter Baumann et enregistrant Optical Race en 1988 en duo avec son talentueux nouveau commandant en second, Paul Haslinger. Toujours en phase avec les avancées technologiques, les morceaux ont été programmés sur un ordinateur Atari ST nouvellement acquis et, bien qu’il ne s’agisse pas d’un succès commercial, le LP comportait certaines des musiques les plus accessibles de Tangerine Dream à ce jour, notamment le “Marakesh” teinté d’Afrique du Nord et le exaltant, titre motorik coupé.

Aux côtés de Ralf Wadephul récemment recruté, Froese et Haslinger ont promu Optical Race avec une vaste tournée aux États-Unis à l’automne 88, mais le mandat de Wadephul s’est avéré bref et TD est revenu à un noyau de Froese et Haslinger pour leur deuxième set de studio de musique privé, en octobre 1989 Lys sur la plage. Superficiellement une extension logique de la brillante course optique, le disque était à nouveau bourré d’entraînements électro-pop élégants tels que “Paradise Cove” et “Gecko”, bien que “Desert Drive”” ait des BPM spacieux et des figures de piano soignées et inspirées de la maison. que Froese et Haslinger sont restés parfaitement conscients de l’évolution de la culture club contemporaine.

Contrairement à Optical Race, cependant, Lily On The Beach a tempéré la dépendance croissante du groupe envers la numérisation avec des textures organiques décisives. Les dévots ont été encouragés d’entendre le retour de la guitare solo de Froese sur “Too Hot For My Chinchilla”, tandis que son fils Jerome (bientôt pour s’inscrire à temps plein avec son père) est intervenu pour jouer un rôle similaire sur l’élégant “Radio City . ” Le piano ondulant de Haslinger, quant à lui, dominait le magnifique et clairsemé «Twenty-Nine Palms» et la finale changeante de «Long Island Sunset» a été portée par le saxophone et la flûte du jazz fusionniste invité Hubert Waldner.

Frustrant pour les fans, Froese et coopté pour ne pas tourner en 89, et des sélections de Lily On The Beach ont ainsi été créées lors du spectacle unique du groupe au Werner-Seelenbinder Halle de Berlin en février 1990. Dans les coulisses, cependant, ils est resté fébrilement actif, préparant des sélections pour Destination Berlin : la bande originale du film spectaculaire du même nom, qui a capturé des images à 360 degrés de la ville divisée dans la période précédant immédiatement la chute du mur de Berlin.

