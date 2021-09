Un autre jour, une autre nécrologie Bitcoin

in

Quiconque est impliqué dans l’industrie de la crypto depuis plus de quelques années sait que Bitcoin meurt plus souvent que Kenny de South Park. Il se passe rarement un mois sans qu’un investisseur traditionnel, un banquier ou un bug de l’or prédisent la disparition imminente de Bitcoin.

Même après une douzaine d’années de sceptiques et de critiques se trompant, certains commentateurs naïfs tombent toujours dans le piège de penser que Bitcoin a une durée de vie. En fait, Bitcoin a eu tellement de nécrologies qu’il existe un site Web entier qui travaille sans relâche pour les suivre.

Maintenant, avec Bitcoin suite à une autre correction mineure mais parfaitement normale, la Banque centrale suédoise (Riksbank) a sauté sur le wagon nécrologique de Bitcoin. Dans un discours dramatique comparant le commerce de Bitcoin à la collecte de timbres, le gouverneur de la Banque centrale suédoise Stefan Ingves a exprimé sa conviction que Bitcoin pourrait éventuellement s’effondrer.

“L’argent privé s’effondre généralement tôt ou tard”, a-t-il déclaré lors d’une conférence bancaire à Stockholm. “Et bien sûr, vous pouvez devenir riche en échangeant des bitcoins, mais c’est comparable au commerce de timbres.”

Alors que certains timbres sont certes assez précieux, le marché philatélique (commerce de timbres) est estimé à seulement 5 milliards de dollars. C’est considérablement plus petit que la capitalisation boursière de près de mille milliards de dollars de Bitcoin – près de 200 fois plus petit, en fait. Inutile de dire qu’il semble peu probable que Bitcoin meure plus tôt que le marché des timbres vieux de deux cents ans.

Bitcoin a chuté de 15% plus tôt cette semaine le même jour où El Salvador a introduit la crypto-monnaie comme monnaie légale. Il a depuis montré des signes de légère reprise, passant de 45 000 $ à 47 000 $.