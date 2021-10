Un autre lanceur d’alerte sur Facebook est prêt à témoigner devant le Congrès

Comment fonctionne la « cour suprême » de Facebook ? 0:40

San Francisco (CNN Business) – Sophie Zhang, qui a déclaré qu’elle avait « du sang sur les mains » après avoir travaillé pour Facebook, est prête à témoigner devant le Congrès au sujet de son ancien employeur, a-t-elle déclaré dimanche à CNN. Il a déclaré qu’il avait également transmis des documents sur l’entreprise à un organisme d’application de la loi américain.

Zhang, qui a travaillé comme data scientist chez le géant de la technologie pendant près de trois ans, a écrit un long mémo lorsqu’elle a été licenciée par Facebook l’année dernière, expliquant comment elle pensait que l’entreprise ne faisait pas assez pour lutter contre la haine et la désinformation, en particulier dans les petites et les pays en développement. des pays. Zhang a déclaré que l’entreprise lui avait dit qu’elle avait été licenciée en raison de problèmes de performances.

Le mémo a été signalé pour la première fois l’année dernière par BuzzFeed News et a ensuite constitué la base d’une série de rapports du journal The Guardian.

S’adressant à CNN dimanche à son domicile de Bay Area, Zhang a déclaré qu’elle était encouragée par le fait qu’il semblait y avoir un soutien bipartite aux actions liées à la protection des enfants en ligne à la suite du témoignage de la dénonciatrice de Facebook Frances Haugen devant un sous-comité du Sénat la semaine dernière.

Zhang a déclaré qu’il avait apporté des informations sur Facebook aux autorités. « J’ai fourni des documents détaillés sur d’éventuelles infractions pénales à un organisme d’application de la loi américain. Je comprends que l’enquête est toujours en cours », a-t-il tweeté dimanche.

Il a refusé de partager lorsque CNN lui a demandé quelles informations il avait fournies ou quelle agence. Un porte-parole du FBI a refusé de commenter lundi, ajoutant que « le FBI ne confirme, ne nie ou ne commente généralement pas les informations ou les conseils que nous pouvons recevoir du public ».

Comment fonctionne l’intelligence artificielle de Facebook ? 1:09

Au cœur des accusations de Zhang contre Facebook, il ne fait pas assez pour lutter contre les abus de sa plate-forme dans des pays en dehors des États-Unis. Environ 90 % des utilisateurs actifs mensuels de Facebook se trouvent en dehors des États-Unis et du Canada, selon sa plus récente soumission trimestrielle.

Un porte-parole de Facebook a rejeté cette accusation lundi, affirmant que la société avait investi des milliards dans la sécurité ces dernières années.

« Nous avons également supprimé plus de 150 réseaux cherchant à manipuler le débat public depuis 2017, et ils sont originaires de plus de 50 pays, la majorité venant des États-Unis ou se concentrant en dehors de ceux-ci. Notre bilan montre que nous réprimons les abus à l’étranger avec la même intensité que nous appliquons aux États-Unis », a ajouté le porte-parole.

– Christina Carrega de CNN a contribué au reportage