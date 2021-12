Un autre méchant mythique revient dans la bande-annonce de la saison 4 de Cobra Kai | Divertissement

La nouvelle saison de l’une des séries les plus suivies de Netflix est presque là. Et sans surprise, il y aura de la nostalgie (et des hits) à gogo.

La série Cobra Kai, basé sur la populaire série de films Karate Kid, est devenu l’un des films les plus regardés sur Netflix.

Lorsque cela se produit, Netflix a tendance à suivre les saisons. En seulement 3 semaines, le 31 décembre, nous pouvons profiter Cobra Kai Saison 4.

Pour ouvrir la bouche, ici vous pouvez voir le trailer final de la saison 4 de Cobra Kai en espagnol, avec le retour d’un des méchants de la saga cinématographique. Vous le reconnaissez ?

32 ans ont passé et il a beaucoup plus de cheveux gris, mais Éponge Argent (Thomas Ian Griffith), toujours en pleine forme et toujours aussi maléfique.

Il était le mauvais protagoniste de Karate Kid III (1989), et dans ce nouvelle saison de cobra kai le grand rival du tant attendu maître Miyagi, John Kreese, le fait signer pour vaincre une fois pour toutes Daniel LaRusso et son dojo.

Dans la bande-annonce, vous pouvez voir une alliance attendue, quelques scènes comiques et les excès habituels de testostérone de la série.

La Cobra Kei saison 4 sortira le 31 décembre, en pleine vacances de Noël, période où les grandes plateformes de streaming en profitent pour se donner à fond, car à ces dates de nombreux abonnements sont offerts.

Sans aller plus loin, juste deux jours avant, le 29 décembre, Disney + présentera en avant-première The Book of Boba Fett, le spin-off très attendu de The Mandalorian.

Amazon Prime Video, quant à lui, vient de lancer la première saison de La Roue du temps, une série de fantasy médiévale qu’elle souhaite transformer en son Game of Thrones, en attendant la série du Seigneur des Anneaux.

Avec presque toutes les plateformes perdant des clients à cause de la fragmentation (HBO Max ou Paramount + réclament également leur part de gâteau), les lancements de Noël sont essentiels pour faire face à la nouvelle année.