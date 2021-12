Un autre membre de la famille Duggar dans l’eau chaude légale après des accusations de mise en danger d’enfants

Juste un jour après que son frère Josh Duggar a été reconnu coupable dans son affaire de pornographie juvénile, Jana Duggar est maintenant en difficulté avec la justice. La star de 19 Kids and Counting a été accusée d’avoir engendré le bien-être d’un enfant. Page Six a obtenu les documents juridiques avec tous les détails. Jana, 31 ans, a plaidé non coupable. Elle doit comparaître devant le tribunal le 10 janvier. Selon la loi de l’Arkansas, l’accusation pourrait être considérée comme un « délit de classe A ou B ». Si elle est reconnue coupable, elle pourrait être envoyée en prison, payer une amende, ou les deux.

19 Kids and Counting a été diffusé sur TLC et a suivi les parents Jim Bob et Michelle, et leurs 19 enfants. Les parents ont élevé leurs enfants selon des règles religieuses rigides, notamment l’absence de relations sexuelles avant le mariage et l’idée qu’un couple marié doit avoir autant d’enfants qu’il peut en supporter.

Au milieu du premier scandale d’agression sexuelle de Josh en 2015, l’émission a été annulée. Josh a été accusé d’avoir abusé de ses sœurs cadettes. Les sœurs se sont finalement exprimées, contrariées que leur secret de famille ait été rendu public et annulé en 2015 après le premier scandale d’agression sexuelle de Josh. Le réseau a finalement rebaptisé l’émission, sans Josh, en « Counting On ». Cependant, il a été annulé plus tôt cette année en raison de l’aigreur du public sur la programmation de Duggar en général.

Les parents – Jim Bob, 56 ans, et Michelle, 55 ans – ont publié une déclaration jeudi à la suite du verdict de culpabilité de Josh. Ils continuent à garder leur fils en prière. « Aujourd’hui, la grâce de Dieu, à travers l’amour et les prières de tant de personnes, nous a soutenus », ont-ils écrit. Quant aux victimes de Josh, le couple a noté : « Nos cœurs et nos prières accompagnent tous ceux qui ont déjà été blessés par le CSAM [child sexual abuse material]. »

Lors de son verdict, la femme de Josh, Anna, a révélé ses sentiments. « Anna est complètement dévastée. Sa famille a été déchirée, mais elle sait que ce n’est pas seulement sa famille qui a été blessée », a déclaré une source à In Touch. « Elle essaie de penser et de prier pour les victimes innocentes. »

Ses parents ont publié une déclaration avant la condamnation, disant : « La famille a prié et prié, mais s’est également préparée au pire », a déclaré une deuxième source à la publication le 9 novembre. « [Michelle Duggar] et [Jim Bob Duggar] essaient de rester forts, priant pour Josh, Anna et leurs petits-enfants. La famille se rallie, mais certains des enfants ne peuvent pas pardonner à leur frère Josh ce qu’il a fait. Ils sont horrifiés qu’il n’ait pas été aidé plus tôt. »