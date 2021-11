Un autre membre de la famille royale s’engage au milieu des problèmes de santé de la reine Elizabeth

Alors que la reine Elizabeth continue de se reposer au milieu de ses récents problèmes de santé, un autre membre de la famille royale britannique se mobilise pour assumer une charge de travail accrue. La princesse Alexandra, la cousine de Sa Majesté, a eu un emploi du temps chargé rempli d’engagements royaux au cours des dernières semaines, malgré les rumeurs selon lesquelles elle s’était retirée de ses fonctions publiques au milieu de ses propres problèmes de santé.

En septembre, Alexandra, qui aura 85 ans le mois prochain, a effectué un total de cinq engagements royaux, le premier étant un voyage le 2 septembre au château de Balmoral où elle a représenté la reine au service de célébration de la vie de Lady Mary Colman. Cet événement a été suivi de quatre autres engagements officiels, tous tenus au palais Saint-James, les 15, 20, 23 et 27 septembre, selon la Court Circular, le compte rendu officiel de la famille royale britannique. engagements. Alors que les inquiétudes concernant la santé de la reine ont éclaté en octobre, la charge de travail d’Alexandra a encore augmenté, la royale, qui est 53e dans l’ordre de succession, a effectué un total de huit engagements en octobre, son plus récent étant une cérémonie de remise des prix au Haberdashers’ Hall. à Londres.

Bien que le journal d’Alexandra ne semble pas aussi rempli que celui des autres membres de la famille royale, il s’agit d’une augmentation considérable des événements officiels de ces dernières années. Royal Central rapporte qu’avant l’augmentation des événements qui a commencé en septembre, Alexandra n’avait mené que quatre engagements de janvier à août de cette année. En 2020, elle n’a effectué au total que 10 engagements royaux officiels, un nombre qui a peut-être été partiellement affecté par la pandémie de coronavirus, qui a vu la charge de travail de la plupart des membres de la famille royale diminuer. Pourtant, sa charge de travail accrue intervient après la spéculation en 2017 selon laquelle Alexandra se retirerait officiellement de la vie publique après avoir subi de nombreuses blessures. Alexandra est la marraine de plus de 100 organisations et exerce des fonctions au nom de la reine depuis près de sept décennies.

La reine, quant à elle, a vu une charge de travail un peu plus légère que d’habitude. En octobre, elle a annulé deux engagements prévus – un voyage en Irlande du Nord et sa participation prévue à la conférence sur le climat COP26 à Glasgow, en Écosse. Les événements annulés sont survenus au milieu d’une hospitalisation d’une nuit à l’hôpital King Edward VII de Londres pour des « enquêtes préliminaires ». La reine aurait été de « bonne humeur » à l’époque et est rentrée chez elle le lendemain matin. Cependant, des sources ont déclaré au Telegraph que Sa Majesté ne ferait plus d’événements officiels en solo et aurait à la place au moins un autre royal senior programmé conjointement au cas où elle devrait annuler en raison de problèmes de santé futurs. Malgré sa peur de la santé, la reine semble être en voie de guérison et a été aperçue lundi en train de circuler dans le domaine de Windsor.