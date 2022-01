Un autre membre du personnel de haut niveau de Kamala Harris démissionne au milieu de rumeurs d’environnement de travail malsain

Un troisième grand collaborateur de la vice-présidente Kamala Harris part au milieu d’accusations d’un environnement de travail malsain où le Veep serait un « intimidateur ».

Mercredi, Vincent Evans a quitté son poste de directeur adjoint de Harris pour l’engagement public et les affaires intergouvernementales pour devenir directeur exécutif du Congressional Black Caucus.

Le mouvement apparemment à la baisse de la Maison Blanche à Capitol Hill a fait sourciller, mais une source proche du départ a déclaré à CNBC Evans « part en très bons termes ».

Evans est le troisième plus récent membre du personnel à quitter le bureau de Harris ces derniers mois. En novembre, la directrice des communications du vice-président, Ashley Etienne, a démissionné, suivie de la porte-parole de Harris, Symone Sanders, en décembre.

Un article du Washington Post publié peu de temps après l’annonce du départ de Sanders décrivait Harris comme un patron « particulièrement difficile ».

« Il est clair que vous ne travaillez pas avec quelqu’un qui est prêt à faire la préparation et le travail », a déclaré un ancien membre du personnel au Post. « Avec Kamala, vous devez supporter une quantité constante de critiques destructrices et aussi son propre manque de confiance. Donc, vous êtes constamment en train de soutenir un tyran et ce n’est pas vraiment clair pourquoi.

Les rumeurs d’un bureau Veep dysfonctionnel ont fait surface pour la première fois au cours de l’été.

« Les gens sont jetés sous le bus par le haut, il y a des fusibles courts et c’est un environnement abusif », a déclaré une source anonyme à Politico. « Ce n’est pas un environnement sain et les gens se sentent souvent maltraités. Ce n’est pas un endroit où les gens se sentent soutenus, mais un endroit où les gens se sentent traités comme des s—. »

Evans a commenté sur Twitter son arrivée au caucus, mais il n’a pas précisé pourquoi il avait quitté le vice-président. « Je suis profondément honoré d’être nommé directeur exécutif du Congressional Black Caucus », a-t-il écrit. « Alors que nous écrivons le prochain chapitre de l’histoire de CBC, je suis ravi d’avoir l’occasion de mettre mon expérience et ma passion au service de la vision collective de ce caucus riche en histoire. En avant. »

Il a déclaré à CNBC qu’il avait commencé sa carrière à Washington en travaillant pour un membre du caucus, il connaît donc « de première main l’énorme leadership et l’impact de ce caucus au Congrès et à travers le pays ».

