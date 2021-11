Un autre membre du personnel de la Maison Blanche est libéré sous caution au milieu des rapports de chaos

Publicité



Les membres du personnel continuent de sortir de la Maison Blanche Biden-Harris à la suite de rapports faisant état d’un environnement de travail hostile et de luttes intestines entre les bureaux présidentiel et vice-présidentiel.

« Emma Riley, chef de cabinet des communications de la Maison Blanche, a annoncé dans un tweet de vendredi qu’elle quittait l’aile ouest et rejoindrait le département du Travail », a rapporté Fox News samedi.

Riley a noté sur son compte de médias sociaux : « Ce fut un honneur et un privilège de servir @POTUS et le peuple américain à la @WhiteHouse. Je suis ravi de déménager sur Pennsylvania Ave et de voyager à travers le pays avec @SecMartyWalsh et @USDOL. Suivez la route vers #BuildBackBetter.

L’annonce du départ de Riley intervient après une autre de la Maison Blanche cette semaine, selon Fox News :

En plus du départ de Riley de la Maison Blanche, le directeur des communications du vice-président Kamala Harris a démissionné jeudi au milieu des informations faisant état de troubles dans l’aile est.

Ashley Etienne, conseillère de longue date de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, D-Calif., a été deux fois directrice des communications de Pelosi, ainsi qu’à la Maison Blanche d’Obama.

« Ashley est un membre apprécié de l’équipe du vice-président, qui a travaillé sans relâche pour faire avancer les objectifs de cette administration », a déclaré un responsable de la Maison Blanche au réseau. « Elle quitte le bureau en décembre pour poursuivre d’autres opportunités. »

La Maison Blanche a tenté de minimiser les départs ainsi que les informations faisant état de relations chaotiques, de querelles internes, de méfiance et d’angoisse dans le bureau de Harris à propos de la façon dont elle est utilisée par le président Biden.

Un rapport de CNN la semaine dernière a fourni une image plus large.

« Épuisés par ce qu’ils considèrent comme un dysfonctionnement et un manque de concentration enracinés, les principaux collaborateurs de l’aile ouest ont largement levé la main sur la vice-présidente Kamala Harris et son personnel – décidant qu’il n’y avait tout simplement pas le temps de s’occuper d’eux en ce moment, en particulier à un moment où le président Joe Biden est confronté à des préoccupations législatives et politiques qui se multiplient rapidement », a rapporté le réseau.

Citant « une réalité complexe à l’intérieur de la Maison Blanche », CNN a rapporté en outre que de nombreux membres du cercle d’influence du veep « craignent en privé qu’elle n’est pas suffisamment préparée ou positionnée, et qu’elle est plutôt mise à l’écart ».

« La vice-présidente elle-même a dit à plusieurs confidents qu’elle se sentait limitée dans ce qu’elle était capable de faire politiquement. Et ceux qui l’entourent restent méfiants à l’idée même de faire allusion à de futures ambitions politiques, l’équipe de Biden étant très sensible aux signes de déloyauté, en particulier de la part du vice-président », a ajouté CNN.

Mais le rapport de CNN n’est pas le premier des médias à détailler ce qui semble être une relation toxique entre le veep et le président. Ce n’était pas non plus le premier rapport donnant un aperçu des problèmes de personnel de Harris.

En juillet, lorsque Harris a finalement décidé de visiter la frontière américano-mexicaine des mois après que Biden l’a chargée de résoudre la crise – elle a décidé de visiter le secteur d’El Paso, qui n’était pas inondé de trafic de migrants illégaux ou de trafic de drogue – c’est devenu » le dernier moment chaotique pour un personnel qui s’y embourbe rapidement », a rapporté Politico.

« Dans des interviews, 22 assistants vice-présidentiels actuels et anciens, des responsables de l’administration et des associés de Harris et Biden ont décrit une situation tendue et parfois austère. atmosphère de bureau », a rapporté le magasin.

Harris elle-même a été impliquée par plusieurs personnes qui ont parlé au point de vente sous couvert d’anonymat.

« Tout commence au sommet », a déclaré l’un des responsables de l’administration.

« Les gens sont jetés sous le bus par le haut, il y a des fusibles courts et c’est un environnement abusif », a déclaré une autre personne connaissant directement la façon dont le bureau de Harris est géré. « Ce n’est pas un environnement sain et les gens se sentent souvent maltraités. Ce n’est pas un endroit où les gens se sentent soutenus, mais un endroit où les gens se sentent traités comme des s—. »