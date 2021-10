Un autre moment Litecoin-Walmart à l’horizon avec Ripple-SEC ?

Le cas Ripple VS SEC devient intéressant de jour en jour car les masses cryptographiques s’attendent à une fermeture au plus tôt. La traînée constante de la procédure a peut-être épuisé la patience de la communauté, ce qui a immédiatement eu un impact sur le prix du XRP. Et donc un coup de pouce majeur est actuellement nécessaire pour augmenter le prix qui tourne autour de 1 $. Et quoi de plus efficace que les rumeurs selon lesquelles la SEC abandonne son dossier sur Ripple ?

Oui, selon les nouvelles rumeurs qui circulent, la SEC aurait abandonné l’affaire contre Ripple. Le rapport vient d’écrire aveuglément que la bataille juridique de 10 mois vient de se terminer. Cependant, le morceau de composition ne parvient pas à fournir une source authentique pour ses revendications. Et d’ailleurs, ni la SEC ni Ripple n’en ont dit un mot.

Fait intéressant, les probabilités de créer une autre rumeur Walmart-Litecoin sont également élevées. Comme précédemment, les prix LTC ont grimpé en flèche avec les fausses nouvelles de Walmart collaborant avec Litecoin.

Au fur et à mesure de la diffusion de cette nouvelle dans l’espace, le prix du XRP monte en flèche vers le nord à une vitesse fulgurante. Une énorme grosse bougie verte est sortie, ce qui a fait monter le prix au-dessus de 1 $. Actuellement, la plate-forme subit une énorme pression d’achat avec une tendance du RSI dans la région de surachat.

Source : Tradingview

Cependant, le bond des prix sur la base d’une quelconque rumeur ne serait pas pour longtemps. Et par conséquent, une chute drastique à ses niveaux initiaux pourrait être imminente, comme cela s’est produit avec le prix LTC. Par conséquent, il est toujours préférable d’être à l’écart de telles rumeurs qui peuvent présenter un risque élevé pour vos investissements. Par conséquent, jusqu’à et à moins qu’il n’y ait aucune confirmation de Ripple ou de la SEC, le procès reste en cours.