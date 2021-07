Un autre mouvement visant Delhi? Mamata Banerjee élue chef du parti parlementaire TMC

Mamata Banerjee sera à Delhi la semaine prochaine.

Dans ce qui pourrait être une initiative visant à réaliser les ambitions de Mamata Banerjee à Delhi, le Parti parlementaire du Congrès de Trinamool a adopté à l’unanimité une résolution faisant du parti la supremo et le ministre en chef du Bengale occidental Mamata Banerjee en tant que président du Parti parlementaire. Le développement a été confirmé par le député de TMC Derek O’Brien.

Notamment, il y a deux jours, Mamata Banerjee s’était virtuellement adressé aux travailleurs du parti et aux dirigeants de l’opposition à travers le pays appelant à un front uni contre le BJP. La journée a également marqué les débuts du TMC dans le paysage politique national.

Le TMC a affirmé qu’il y aurait un gouvernement dirigé par Mamata Banerjee au Centre en 2024. Le TMC a déclaré que sa mission contre le BJP commencerait à partir des élections de l’Uttar Pradesh qui doivent se dérouler l’année prochaine.

Mamata Banerjee se rendra à Delhi la semaine prochaine et le député de TMC Derek O’Brien a déclaré aujourd’hui que chaque parti politique souhaite la rencontrer lors de sa visite. «Une petite dame qui est 7 fois députée, 3 fois CM et contre qui vous opposez EC, ED, CBI et Pegasus, vous a quand même anéanti aux élections au Bengale. De toute évidence, chaque parti politique voudra la rencontrer et s’engager avec elle lors de sa visite à Delhi », a déclaré O’Brien.

Dans un autre développement, Banerjee a également décidé de numériser et d’approuver les réponses aux questions parlementaires déposées par des secrétaires en chef supplémentaires, des secrétaires principaux entre autres, avant qu’elles ne soient soumises. Cette décision intervient au milieu d’informations selon lesquelles les départements gouvernementaux de l’État n’envoient pas de réponses aux questions parlementaires à temps.

Le secrétaire en chef du Bengale, HK Dwivedi, dans un message, a demandé aux secrétaires de lui envoyer les réponses, qui seraient ensuite transmises au CM pour approbation finale.

L’agence de presse PTI a cité un officier de l’IAS à la retraite qui avait été secrétaire en chef de l’État, déclarant que ce serait peut-être la première fois qu’un ministre en chef examinerait les réponses de l’ACS ou d’autres secrétaires destinés à être soumis au Parlement et cela peut être une décision politique.

