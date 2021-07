Un autre P8i de Boeing atterrit à Goa ! Augmentera les capacités de reconnaissance maritime de la marine indienne

Le P8i est spécifique à l’exigence de la marine indienne.

Mardi, la société Boeing basée aux États-Unis a livré le 10e avion de reconnaissance maritime à long rayon d’action P8i doté de capacités de lutte anti-sous-marine. Il s’agit du deuxième avion qui a été livré dans le cadre d’un contrat d’option pour quatre avions supplémentaires que le ministère de la Défense avait attribué à la société en 2016. Comme cela a été signalé précédemment, lorsque la société a obtenu le contrat initial, la marine indienne est devenue son premier avion. client international de P-8 et exploite aujourd’hui la plus grande flotte non américaine.

Le dixième P8-I a déjà atterri à l’INS Hansa, Goa. En novembre 2020, la marine indienne avait reçu le neuvième P8I de la société aérospatiale basée aux États-Unis. Ces avions font partie du 312A Naval Air Squadron et sont basés à Arakkonam, Tamil Nadu. Le P8i est spécifique à l’exigence de la marine indienne.

Quels autres pays ont P-8 dans leur flotte ?

Outre l’US Navy qui exploite des P-8, d’autres pays, dont la Royal Air Force du Royaume-Uni et la Royal Australian Air Force, utilisent ces appareils.

Importance pour l’Inde

Avec un de plus dans sa flotte, les capacités de surveillance, de reconnaissance et de brouillage électronique de la marine indienne vont encore être renforcées dans la région de l’océan Indien (IOR).

Deux autres sont attendus plus tard cette année.

Un changement dans la configuration ?

Non. Selon des sources, il n’y a aucun changement dans la configuration de l’avion arrivé en Inde aujourd’hui après-midi. Les configurations sont les mêmes car elles proviennent toutes du même lot. Il est prévu d’intégrer des changements dans la configuration comme les communications cryptées.

Pourquoi c’est important?

L’Inde et les États-Unis ont déjà signé l’Accord sur la compatibilité et la sécurité des communications (COMCASA). Cela aidera à réaliser l’interopérabilité, en particulier dans les équipements de défense et les plates-formes qui ont été fournis par les États-Unis. Cela aidera lorsque la marine indienne se lance dans des exercices bilatéraux ou multilatéraux très complexes avec les pays et le QUAD qui ont les mêmes plates-formes – que ce soit dans l’air, sur terre, en mer ou sous l’eau.

La marine indienne est en train de recevoir ses premiers hélicoptères MH-60R des États-Unis et un processus est en cours pour finaliser l’accord pour les drones Sea Guardian d’une autre société américaine. Tous ces actifs seront alors synchronisés avec le système de communication crypté à bord.

La marine indienne exploite le P8i et la marine américaine pilote des avions P8A Poseidon et maintenant, pendant les exercices, les deux peuvent partager des renseignements opérationnels en temps réel, cela inclut également une image tactique commune sécurisée.

Quand le contrat a-t-il été signé pour le P8i ?

En 2009, un contrat pour huit avions a été signé entre l’Inde et la société américaine Boeing pour 2,1 milliards USD, ces avions passent par la voie de vente militaire étrangère (FMS) Plus tard en 2016, le ministère de la Défense a passé une commande de suivi de quatre plus de P8i. Le Defense Acquisition Council a également donné son approbation pour plusieurs de ces avions.

Qu’y a-t-il à bord du P8i pour la marine indienne ?

Ces avions sont arrivés à la marine indienne équipés de la technologie de pointe en matière de guerre anti-sous-marine (ASW).

En outre, a à bord la téléphonie APS-143. Le P-8A Poseidon d’origine de la flotte de l’USN n’a pas cela.

Il existe un système radar arrière OceanEye ; Détecteur d’anomalie magnétique.

Le système d’armes comprend des missiles Harpoon Block-II et des torpilles légères MK-54.

Et, tous les avions de la flotte indienne sont liés par des données aux sous-marins indiens, leur donnant ainsi la capacité de partager facilement des informations critiques sur les navires ennemis.

Il peut également embarquer 129 bouées acoustiques. Ceux-ci aident à localiser les sous-marins ennemis et, selon les officiers de marine, peuvent être utilisés pour lancer des missiles anti-navires.

Présence chinoise en IOR et en mer de Chine méridionale

Bien que ces avions aient été commandés bien avant l’impasse actuelle entre l’armée indienne et les troupes chinoises le long de la ligne de contrôle réel (LAC), le P8i a aidé la marine indienne à surveiller étroitement le mouvement chinois dans les eaux.

Selon certaines informations, la Chine a déjà réussi à acquérir une série de ports dans la région, notamment le Pakistan (port de Gwadar), le Myanmar (port de Kyaukpyu), le Sri Lanka (port de Hambantota) et l’Iran (port de Jask).

Boeing en Inde & P8i

Selon un communiqué officiel publié à l’arrivée du dixième P8i, la société aérospatiale basée aux États-Unis a déclaré que “l’avion de patrouille fait partie intégrante de la flotte de la marine indienne et, depuis son introduction en 2013, a depuis lors franchi 30 000 heures de vol”.

Outre les capacités de reconnaissance maritime et de lutte anti-sous-marine, les P8I ont joué un rôle très important lors des missions humanitaires et également dans les secours en cas de catastrophe.

La société américaine dans le cadre du contrat fournit une formation aux équipages de conduite de la marine indienne de P8i, des pièces de rechange, un soutien aux représentants du service sur le terrain et du matériel de soutien au sol. Et, “Ce support logistique intégré a permis un état de préparation élevé de la flotte et cela est possible grâce au coût le plus bas”, ajoute-t-il.

La société est en train d’achever la construction du centre de soutien à la formation et de traitement des données à l’INS Rajali, Arakkonam, Tamil Nadu. Des travaux sont également en cours sur le centre de formation à la maintenance secondaire du Naval Institute of Aeronautical Technology, Kochi, Kerala. Cela fait partie d’un contrat de formation et d’assistance signé en 2019. Selon Boeing, « cette nouvelle formation locale au sol permettra aux équipages de la marine indienne d’étendre leurs compétences en mission et dans un délai plus court. Cela contribuera à réduire le temps de formation à bord des avions, ce qui se traduira par une disponibilité accrue des avions. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.