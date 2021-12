Un autre pays dit qu’Apple et Google ont une « emprise semblable à un vice » sur les téléphones

David Imel / Autorité Android

Un rapport de l’organisme britannique de la concurrence a détaillé l’étendue du contrôle d’Apple et de Google sur les smartphones. Il a critiqué Apple pour ne pas autoriser les magasins d’applications alternatifs ainsi que Google pour forcer les OEM à précharger ses applications. Il a également critiqué les deux sociétés pour ne pas autoriser les applications à utiliser d’autres paiements intégrés.

Apple et Google ont fait l’objet d’un examen minutieux dans diverses régions au sujet des paiements intégrés et d’autres problèmes liés aux mobiles. Maintenant, nous pouvons ajouter le chien de garde de la concurrence du Royaume-Uni à la liste des autorités régionales qui ont contesté ce duopole mobile.

L’Autorité des marchés de la concurrence (CMA) a publié un rapport provisoire sur les écosystèmes mobiles d’Apple et de Google, concluant que les deux sociétés ont une « emprise comme un étau » sur la façon dont les gens utilisent les smartphones.

« La plupart des gens savent qu’Apple et Google sont les principaux acteurs lorsqu’il s’agit de choisir un téléphone. Mais il peut être facile d’oublier qu’ils fixent également toutes les règles – de la détermination des applications disponibles sur leurs magasins d’applications à la difficulté pour nous de passer à d’autres navigateurs sur nos téléphones. Ce contrôle peut limiter l’innovation et le choix, et conduire à des prix plus élevés, ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour les utilisateurs », a déclaré Andrea Coscelli, PDG de l’organisme de surveillance.

L’affaire contre Apple et Google

D’une part, le rapport intermédiaire de la CMA a contesté le fait qu’Apple n’autorise pas les magasins d’applications alternatifs. Cette soi-disant pratique de chargement latéral d’applications a été attaquée par Apple en 2021. En fait, la firme est même allée jusqu’à publier un livre blanc sur son site Web, déclarant que cette pratique nuirait à la sécurité de tous les utilisateurs d’iOS.

Le rapport a également pris ombrage du fait qu’Apple a bloqué les services de streaming de jeux sur iOS, tout en appelant les deux détenteurs de plates-formes à mieux prendre en charge les applications Web. Cela survient après que Microsoft a été initialement empêché d’apporter une application Xbox Cloud Gaming sur iOS, avant que l’entreprise ne mette en place une application Web à la place.

En outre, le chien de garde a dénoncé les contrats de Google avec les fabricants, qui ont exhorté les fabricants de téléphones à préinstaller Chrome et le Play Store. Enfin, le rapport suggère que les consommateurs sont confrontés à des prix plus élevés pour les iPhones, les abonnements aux applications et les achats intégrés qu’ils n’auraient normalement à payer sur un marché plus concurrentiel.

Alors, comment le CMA estime-t-il qu’Apple et Google devraient résoudre ces problèmes ? Eh bien, l’entreprise a proposé une variété d’actions, avec les remèdes les plus notables ci-dessous :

Apple et Google doivent permettre aux consommateurs de basculer plus facilement entre Android et iOS « sans perdre de fonctionnalités ou de données ». Les détenteurs de la plate-forme doivent faciliter le chargement latéral des applications. Les applications ne devraient plus être obligées d’utiliser les systèmes de paiement d’Apple et de Google. Les deux sociétés doivent permettre aux utilisateurs de choisir plus facilement des alternatives aux applications propriétaires (par exemple, les navigateurs).

L’organisme de réglementation a également ouvert des consultations concernant ce rapport intermédiaire et a ouvert la porte à des réponses à soumettre d’ici le 7 février 2022. La version finale du rapport devrait être publiée en juin 2022.

