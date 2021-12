Un autre pic pour les casse-cou d’Ozark Mountain

Un groupe important et souvent sous-estimé dans le développement du country rock était à son apogée le 14 décembre 1974. Les casse-cou de la montagne Ozark, le groupe de Springfield, Missouri, était de retour avec un suivi rapide de son premier album éponyme, et de retour dans les charts américains avec It’ll Shine When It Shines.

Le premier album du groupe avait produit le single « If You Wanna Get To Heaven », qui s’est hissé à la 25e place du Hot 100. L’ensemble du disque a établi un style confiant avec l’accent mis sur la guitare rock, l’harmonica et le genre d’harmonies proches plus souvent associé à les Aigles. Il a été produit par le célèbre sideman rock Glyn Johns (les pierres qui roulent, L’OMS et des dizaines d’autres grands noms) avec David Anderle, le producteur qui avait joué un rôle déterminant dans la signature de Mothers of Invention par MGM, et a travaillé avec de nombreuses autres stars, en particulier dans les années 1970. Anderle est décédé en 2014.

Ozark Mountain Daredevils a atteint la 26e place aux États-Unis et y a été certifié disque d’or environ trois ans et demi après ses débuts dans les charts, en 1977. Moins d’un an après sa sortie, le groupe est revenu avec le suivi et un autre single signature – cette fois, celui qui les amènerait à être diffusés dans le monde entier. « Jackie Blue » reste l’un des grands « succès de la platine » de la période, gagnant une grande exposition (mais malheureusement pas autant de ventes) au Royaume-Uni. Un autre morceau de It’ll Shine…, l’ouverture « You Made It Right », a également été diffusée et est devenue leur seule apparition dans les charts des singles country américains.

Aux États-Unis, « Jackie Blue » est devenu un hit, entrant dans le classement au début de l’année 1975 et grimpant lentement pour passer deux semaines au n ° 3 en mai. It’ll Shine When It Shines n’a peut-être pas répété la certification or de son prédécesseur, mais a culminé plus haut, au n ° 19, et les Ozarks sont restés un groupe d’albums aux États-Unis pour le reste de la décennie.

Écoutez la liste de lecture officielle Ozark Mountain Daredevils de uDiscover Music.

La formation actuelle des Daredevils, composée toujours des membres originaux John Dillon, Michael Granda et Steve Cash, a sorti le nouvel album studio Off The Beaten Path en 2018. Ils ont continué à jouer en direct, pour le plus grand plaisir de leurs fidèles. les fans, les « Dareheads » ; Les dates de 2019 comprenaient la croisière Rock Legends, au départ de Fort Lauderdale, en Floride, et ils étaient de retour sur la route à la fin de 2021.

Achetez ou diffusez Ça brillera quand ça brillera.