Un autre pilote junior ne se qualifie pas à Monaco

Alessio Deledda a été autorisé de manière controversée à participer à la course de soutien de Formule 2 à Monaco, bien qu’il ne se soit pas qualifié. Mais le pilote de Formule Régionale Europe Franco Colapinto a eu moins de chance.

Le champ Formula Regional Europe a tenu ses séances de qualification ce matin. Comme F2, le champ a été divisé en deux groupes différents.

Colapinto de MP Motorsport a signé le quatrième temps le plus rapide de la séance B. Ce fut un résultat essentiel car, en raison de la liste des 33 voitures engagées, seuls les 12 meilleurs pilotes de chaque session étaient assurés de prendre le départ des deux courses de ce week-end.

Cependant, le week-end de Colapinto a pris une tournure malheureuse lorsque son loin a échoué à son inspection technique après les qualifications. Selon son équipe, les commissaires ont «vérifié la crémaillère de direction dans le parc fermé et ont constaté que les deux petites entretoises qui étaient toutes deux installées sur la voiture, étaient dans le mauvais sens». MP a insisté sur le fait que cela ne donnait «aucun avantage de performance à Colapinto».

Colapinto devait également courir dans les couleurs du Golfe, mais ses temps au tour ont été supprimés, ce qui est une procédure standard lorsqu’une voiture ne se conforme pas aux règlements techniques. La même chose est arrivée à Lando Norris lors de la même épreuve il y a cinq ans en Formule Renault Eurocup – précurseur du championnat actuel.

Au lieu de s’aligner en pole position, Norris a commencé la course de soutien depuis le fond de la grille. Cependant, Colapinto a eu moins de chance: en raison de la structure révisée du week-end de course, alors qu’il était autorisé à prendre le départ d’une course par l’arrière du peloton, il lui était interdit de participer à l’autre.

Mécontent de ce qu’il a appelé une «pénalité sévère», et peu disposé à risquer sa voiture dans la poursuite des points de la 28e place sur la grille en une seule course, MP a retiré le joueur de 17 ans du week-end.

“Ce qui s’est passé aujourd’hui est une honte”, a déclaré le directeur de l’équipe MP Sander Dorsman. «Nous nous sentons dévastés pour Franco car il a fait du bon travail jusqu’à présent ce week-end. Il travaille bien avec l’équipe et progresse à chaque session.

«Etre exclu non seulement d’une course, mais aussi envoyé en fond de grille pour l’autre course, est vraiment une pilule difficile à avaler. Les commissaires techniques et les commissaires sportifs du championnat FRECA devraient se sentir horribles d’avoir pénalisé un pilote de cette manière lors de l’un des week-ends les plus importants de la carrière de Franco.

«La décision de se retirer n’a pas été prise à la légère mais il est clair sans aucun moyen de faire appel de la décision des commissaires sportifs, que nous ne prendrons pas le risque de commencer une course à partir de la dernière sans options de dépassement à Monaco et possibilité de prendre tous les points. »

Colapinto, qui avec son coéquipier Oliver Goethe porte les couleurs de Gulf Oil sur sa voiture en lien avec ROFGO Racing, s’est dit «dévasté» de ne pas courir ce week-end.

«La voiture s’est bien sentie tout au long du week-end et nous avons eu une solide qualification qui nous a donné de grands espoirs pour les courses, mais malheureusement, je n’aurai pas la chance de faire mes preuves sur ce circuit et je suis vraiment désolé pour mes soutiens de MP et ROFGO. Ce fut un week-end spécial pour ROFGO en raison de la livrée de ma voiture aux couleurs emblématiques de Gulf Oil International.

