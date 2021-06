Un autre premier Max Verstappen après la victoire du Grand Prix de Styrie

Max Verstappen a une fois de plus innové en Formule 1 en devenant le favori des bookmakers pour remporter le Championnat du monde des pilotes pour la première fois.

Personne n’a été favori pour le premier prix autre que Sir Lewis Hamilton depuis 2018, lorsque Sebastian Vettel – alors chez Ferrari – était favori après avoir remporté les deux premières courses de la campagne.

Le quadruple champion du monde n’a remporté que trois autres courses cette saison-là, terminant à 88 points de Hamilton qui a remporté sa cinquième couronne de pilotes.

La victoire de Verstappen au Grand Prix de Styrie ce week-end a permis à l’équipe Red Bull de remporter quatre victoires consécutives, le Néerlandais lui-même remportant trois de ces victoires.

Cela signifiait que pour la première fois dans l’ère turbo hybride, qui a commencé en 2014, l’équipe Mercedes tout-conquérante a disputé quatre courses sans victoire.

Le pendule a-t-il vraiment tourné en faveur de Verstappen et Red Bull ? Très probablement, car non seulement ils sont clairement les favoris pour remporter le titre des pilotes, mais aussi le championnat des constructeurs.

Après sa quatrième victoire de la saison, Verstappen est maintenant 4/9 pour remporter le gros lot – ce qui implique une probabilité d’un peu moins de 70% – et Hamilton a maintenant dérivé à 6/4 pour remporter ce qui serait un huitième record. Titre.

Red Bull, qui cherche à remporter sa première couronne des constructeurs depuis 2013, n’est plus qu’à 2/5 pour mettre fin à sa sécheresse avec Mercedes à 7/4.

Nous avons parlé exclusivement avec Betfair pour recueillir leur réaction à la nouvelle selon laquelle ils font désormais de Verstappen le favori.

Le porte-parole de Betfair, Sam Rosbottom, a déclaré à PlanetF1 : “Cela a été l’un des débuts les plus excitants de la saison de Formule 1 depuis un certain temps et Max Verstappen est entré en pole position en tant que favori 4/9 pour remporter le championnat des pilotes après son deuxième et la quatrième victoire consécutive de Red Bull.

« C’est la première fois que Lewis Hamilton n’est pas favori pour remporter le championnat depuis le début de la saison 2018, lorsque Sebastian Vettel a remporté les deux premières courses de Ferrari.

“Hamilton est maintenant 6/4 pour défendre son titre et le remporter une huitième fois, ce qui ferait de lui le pilote le plus titré de tous les temps.”

Verstappen se dirige vers la neuvième manche du Championnat du monde 2021 avec une avance de 18 points sur son rival pour le titre le plus proche, Hamilton, tandis que Red Bull a 40 points d’avance sur Mercedes dans la bataille des constructeurs.

