Un autre rappel de salade vient de frapper, et celui-ci affecte 19 États de l’Est et du Midwest. La FDA a publié une déclaration, annonçant que la marque Fresh Express « rappelle certaines variétés de ses salades de marque et de marque maison produites dans les installations de la société à Streamwood, dans l’Illinois ». Le rappel est dû au produit ayant « le potentiel d’être contaminé par Listeria monocytogenes ».

Les États touchés par le rappel sont les suivants : Connecticut, Iowa, Illinois, Indiana, Kentucky, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Missouri, Dakota du Nord, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvanie, Rhode Island , et Wisconsin. Certains acheteurs canadiens sont également touchés par le rappel, car la FDA explique que « la distribution comprend les provinces de l’Ontario et du Manitoba ». Une liste complète des produits soupçonnés d’être contaminés est disponible ici. Il existe également des informations concernant les remboursements possibles pour toute personne ayant acheté l’un des produits contaminés.

Dans l’annonce du rappel, la FDA a expliqué pourquoi Listeria monocytogenes est si préoccupante et à quel point elle peut être nocive pour le corps humain. « Cet organisme peut provoquer des infections graves et parfois mortelles chez les jeunes enfants, les personnes fragiles ou âgées, et d’autres dont le système immunitaire est affaibli », indique le communiqué. « Bien que les personnes en bonne santé puissent ne souffrir que de symptômes à court terme tels qu’une forte fièvre, des maux de tête sévères, des raideurs, des nausées, des douleurs abdominales et de la diarrhée, l’infection à Listeria peut provoquer des fausses couches et des mortinaissances chez les femmes enceintes. Les consommateurs présentant ces symptômes doivent consulter leur fournisseur de soins de santé. «

La déclaration a poursuivi: « Le rappel a été rendu nécessaire lorsque le ministère de l’Agriculture du Michigan a reçu un résultat positif pour Listeria monocytogenes dans un test d’échantillon aléatoire d’un seul paquet de Fresh Express 9 oz. Mélange de salade Sweet Hearts avec date de péremption du 8 décembre, 2021, fabriqué dans l’usine Fresh Express de Streamwood. Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont signalé dix maladies associées à la souche de Listeria monocytogenes détectées dans l’échantillon aléatoire de 2016 à aujourd’hui. Fresh Express a immédiatement arrêté toute production à Streamwood et a lancé un examen complet de l’assainissement. Fresh Express a déjà été en contact avec les détaillants qui ont reçu les articles rappelés, leur demandant de les retirer des étagères des magasins et d’arrêter toute autre expédition vers les magasins à partir des centres de distribution et d’autres stocks. Dans le cas où les consommateurs ont les produits rappelés dans leurs réfrigérateurs, ils doivent être jetés et non consommés. »

Le nouveau rappel intervient après un autre rappel de salade qui est intervenu ce mois-ci. Le 13 décembre, Taylor Fresh Foods Inc. a annoncé qu’elle procédait au rappel volontaire du kit Maple Bourbon Haché de marque Taylor Farms. Ce rappel a été émis après que les résultats des tests de l’Agence canadienne d’inspection des aliments aient révélé une possible contamination par la salmonelle.