Un autre rapport indique un lancement limité du Samsung Galaxy S21 FE

TL;DR

Un autre média a rapporté que le Galaxy S21 FE pourrait être limité aux États-Unis et à l’Europe. On pense également que le téléphone utilisera la puissance Snapdragon et Exynos.

Le Samsung Galaxy S21 FE est l’un des smartphones les plus attendus de l’année, et on s’attend à ce que l’appareil offre une expérience phare abordable. Mais il y a eu beaucoup de rumeurs et de rapports concernant des problèmes de production en raison de la pénurie mondiale de puces.

Aujourd’hui, le coréen Yonhap News a rapporté que Samsung envisageait de lancer le Galaxy S21 FE aux États-Unis et en Europe uniquement, citant des « sources de l’industrie » anonymes. Le téléphone devrait être alimenté par le chipset Snapdragon 888 (avec les déclarations de la FCC le faisant également allusion), mais les sources de Yonhap affirment que Samsung pourrait également utiliser un chipset Exynos (vraisemblablement l’Exynos 2100) dans certains modèles.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler du S21 FE qui pourrait être limité aux États-Unis et à l’Europe. Le média coréen FNN News a fait état d’un lancement potentiel en Europe et aux États-Unis il y a plusieurs semaines.

Ce ne serait pas non plus la première fois que nous entendions que le téléphone pourrait être disponible dans les variantes Snapdragon et Exynos. Maeil Business a affirmé plus tôt ce mois-ci que Samsung envisageait d’utiliser les deux chipsets en raison de la pénurie mondiale de puces.

Si une version limitée du Galaxy S21 FE est confirmée, Samsung se joindra à Google pour un lancement écourté d’un smartphone. La société de Mountain View a révélé plus tôt cette année que le prochain Pixel 5a ne serait lancé qu’au Japon et aux États-Unis.

Importeriez-vous le Galaxy S21 FE s’il ne se lance pas dans votre pays ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessus.