Un autre regard sur qui va gagner et perdre alors que le Bayern Munich passe à Julian Nagelsmann

Après la nouvelle que le Bayern Munich avait embauché Julian Nagelsmann, de nombreuses personnes ont commencé à se demander comment le nouveau patron pourrait utiliser les pièces existantes de sa liste.

Chez Bavarian Football Works, nous avons déjà donné nos idées sur les gagnants, ainsi que sur les perdants.

Bild, cependant, a donné sa propre opinion et certains des noms pourraient être un peu surprenants, surtout compte tenu de la performance de certains joueurs sous Hansi Flick et de la façon dont le directeur sportif Hasan «Brazzo» Salihamidzic pourrait pousser pour voir certaines de ses signatures gagner plus de temps:

Les gagnants potentiels de Bild

Marc Roca et Bouna Sarr: Bild a qualifié le duo de «flops» qui pourraient avoir une nouvelle vie sous Nagelsmann. Bild a également insinué que tous les «joueurs de Brazzo» (c’est-à-dire les joueurs que Brazzo a amenés contre le souhait de Flick) ont eu une «période difficile».

Marc Roca retrouvera-t-il une nouvelle vie sous Julian Nageslmann? Photo de Stefan Matzke – sampics / Corbis via .

Analyse BFW: Bien sûr … Je suppose que les choses ne peuvent pas être pires pour ces deux-là qu’ils ne l’étaient sous Flick, qui n’avait aucune confiance en eux. Et si, cependant, Flick ne les jouait pas parce qu’ils n’étaient pas bons plutôt que pour des raisons malveillantes qui impliquaient Brazzo?

Niklas Süle et Dayot Upamecano: Bild a déclaré que Süle est devenu un «meilleur défenseur» sous Nagelsmann, alors qu’il était à Hoffenheim et a noté que Süle a déclaré cela à propos de son nouveau patron en 2019: «Je pense qu’il – peut-être pas dans un proche avenir, mais un jour – sera l’entraîneur du FC Bayern. » Bild pense que la familiarité entre le duo profitera à Süle. Upamecano, quant à lui, devrait avoir une transition transparente avec Nagelsmann maintenant à la barre.

Analyse BFW: Nous sommes d’accord avec cela. Les deux joueurs devraient y voir un avantage. Le joker, cependant, est de savoir si Süle veut vraiment quitter la Bavière pour l’Angleterre.

Lucas Hernández: Pris dans un match de nombres cette saison, Bild pense que le Français “devrait devenir encore plus un leader en défense après les départs d’Alaba et Boateng.”

Analyse BFW: Bild suppose que Nagelsmann courra trois arrière, mais offre à Hernandez pourrait être dans une position similaire à celle de cette saison sous Flick si le nouveau manager décide de courir quatre arrière.

Eric Maxim Choupo-Moting: Bild pense qu’il pourrait y avoir plus d’opportunités pour Choupo de jouer – même aux côtés de Lewandowski.

Analyse BFW: Hein? Quelle position Choupo va-t-il usurper? Thomas Müller? Leroy Sane? Serge Gnabry? Kingsley Coman? Jamal Musiala? Il semble que Choupo serait exactement au même endroit que cette saison: une précieuse réserve.

Les perdants potentiels de Bild

Benjamin Pavard et Alphonso Davies: Comme l’a écrit Bild, «Les perdants dans une chaîne de trois pourraient être les arrières latéraux. Surtout Benjamin Pavard, qui a toujours été classé comme arrière droit classique à quatre arrières. On peut se demander si ce serait également le cas avec la position extérieure la plus offensive. Alphonso Davies devrait également s’adapter – pour lui, le rôle le plus offensif pourrait même être idéal, car il a des qualités supérieures avec sa vitesse et est venu au Bayern en tant que joueur offensif de toute façon.

La carrière de Benjamin Pavard au Bayern Munich pourrait-elle être menacée? Photo de Stefan Matzke – sampics / Corbis via .

Analyse BFW: La formation de Nagelsmann jouera un grand rôle dans ce qui se passe avec les deux joueurs. Pour Pavard, il peut glisser dans la rotation de l’arrière central et au moins tenter de jouer à l’arrière de l’aile. Pour Davies, une place à l’arrière semble être un mouvement assez homogène pour le Canadien, dont la position principale est toujours probablement en tant qu’ailier. Pavard est certainement plus à risque que Davies et a certainement beaucoup plus à perdre, mais le Français voudrait également finalement passer à l’arrière central de toute façon.

Tiago Dantas: Bild a déclaré que Flick était «le seul à se battre pour Dantas», de sorte que l’avenir du jeune milieu de terrain serait apparemment dans un doute majeur sans Flick dans l’image. Avant même que la nouvelle sur Nagelsmann n’éclate, il était très douteux que le Bayern Munich exerce de toute façon l’option d’achat sur Dantas.

Analyse BFW: Dantas est physiquement trop léger à ce stade pour être considéré comme n’importe quel type de perspective avec le Bayern Munich. Le renvoyer à Benfica serait la bonne décision.

Thomas Müller: Bild ne sait pas si la position de Müller pourra exister de la même manière qu’aujourd’hui … et ensuite que se passe-t-il avec Müller s’il ne peut pas jouer de cette façon?

Analyse BFW: C’est une préoccupation valable et pas seulement parce que la formation de Nagelsmann pourrait causer des problèmes à Müller. Les deux derniers entraîneurs non nommés Jupp Heynckes et Hansi Flick n’avaient aucune idée de ce qu’il fallait faire avec Müller et l’ont finalement mis au banc – ce qui a entraîné le désarroi et l’incohérence de l’équipe. Il est agréable de penser que Nagelsmann aura les connaissances bavaroises enracinées pour le faire fonctionner avec Müller, mais c’est certainement un risque.

Kingsley Coman: Bild insinue que Coman pourrait redevenir un homme étrange car Nagelsmann pourrait être poussé à essayer de tirer le meilleur parti de Leroy Sane.

Analyse BFW: En l’absence d’un besoin d’une position pure d ‘«ailier du Bayern Munich» dans sa formation préférée, Nagelsmann n’a certainement pas nécessairement besoin de Coman, Sane et Serge Gnabry. Bild semble impliquer que Brazzo fera pression pour que Nagelsmann tire le meilleur parti de Sane – et ce faisant, lui donnera un rôle plus en vedette. Ce que nous avons appris sur Sane cette saison, c’est qu’il a un immense talent, mais qu’il est extrêmement incohérent et qu’il a été embourbé dans une longue crise pour la majorité du Rückrunde. La situation contractuelle de Coman devant être déterminée cet été, le Français pourrait finalement décider de voir ce qu’il y a d’autre s’il ne peut pas cimenter un rôle sous son nouveau patron.