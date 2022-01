Un autre site indépendant de Hong Kong arrête la production par crainte pour la « sécurité et le bien-être » du personnel

Un autre site d’information indépendant de Hong Kong ne fonctionnera plus en raison des conditions dangereuses de la liberté d’expression en Chine.

CitizenNews a été fondée en 2017 en tant qu’agence d’information indépendante née de la lutte pour la démocratie et la liberté de la presse à Hong Kong. Cependant, dimanche, CitizenNews a officiellement annoncé dans une longue déclaration qu’il cesserait sa publication à partir du 4 janvier.

Des livreurs arborant des drapeaux nationaux chinois circulent en convoi pour promouvoir leurs services dans le comté de Shule, dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang (nord-ouest de la Chine), le 20 mars 2021. (AP Photo/Ng Han Guan)

« Nous avons annoncé avec le cœur lourd que CitizenNews cessera ses activités à partir du 4 janvier 2022 (mardi). Notre site Web arrêtera les mises à jour et fermera plus tard », indique le communiqué.

Cette déclaration est arrivée quelques jours après qu’un autre site pro-démocratie, Stand News, a été fermé de force après que sept employés et contributeurs actuels et anciens ont été emprisonnés pour avoir prétendument comploté en vue de publier des « documents séditieux » et d’encourager la haine envers le gouvernement. Cela est intervenu après que le Parti communiste chinois a promulgué une loi sur la sécurité nationale en juin 2020 qui visait à dissuader les manifestations.

Cette nouvelle a semblé influencer la décision de CitizenNews, car la déclaration décrivait des préoccupations pour la « sécurité et le bien-être » de tous les membres de l’organisation.

La police arrête des manifestants après une manifestation à Causeway Bay avant la marche annuelle de remise des pouvoirs à Hong Kong, mercredi juillet. Le 1er janvier 2020. Hong Kong a marqué le 23e anniversaire de sa rétrocession à la Chine en 1997, et juste un jour après que la Chine a promulgué une loi sur la sécurité nationale qui réprime les manifestations sur le territoire. La police de Hong Kong a déclaré sur Facebook avoir arrêté plus de 30 personnes pour divers chefs d’accusation, allant de rassemblement illégal à la violation d’une loi sur la sécurité nationale le premier jour de la loi. (AP Photo/Kin Cheung) (AP)

« Nous aimons tous cet endroit, profondément. Malheureusement, ce qui nous attend n’est pas seulement des pluies torrentielles ou des vents violents, mais des ouragans et des tsunamis », a écrit Citizen News. « Nous n’avons jamais oublié notre intention initiale. Malheureusement, nous ne pouvons plus nous efforcer de transformer nos croyances en réalité sans crainte en raison du changement radical de la société au cours des deux dernières années et de la détérioration de l’environnement médiatique. Au centre [sic] d’une tempête qui couvait, nous nous sommes retrouvés [sic] dans une situation critique. Face à une crise, nous devons assurer la sécurité et le bien-être de tous ceux qui sont à bord. »

En plus d’avoir arrêté les membres de Stand News, deux anciens rédacteurs en chef du site ont été inculpés de sédition et ont été privés de liberté sous caution.

Des étudiants de l’université nettoient la statue du « Pilier de la honte », un mémorial pour les personnes tuées lors de la répression de Tiananmen en 1989, à l’Université de Hong Kong le mardi 4 juin 2019. Un monument d’une université de Hong Kong qui commémore le massacre de Tiananmen en 1989 a été embarqué par les travailleurs mercredi 22 décembre 2021, suscitant des craintes quant à l’avenir du monument alors que les autorités de la ville répriment la dissidence. (AP Photo/Kin Cheung, dossier)

Hong Kong a fait face à des répressions de plus en plus sévères contre son indépendance et ses libertés à la suite de la loi controversée sur la sécurité nationale de la Chine adoptée en 2020. Diverses autres organisations dissidentes ont été fermées ainsi que des monuments commémorant les manifestations de la place Tiananmen de 1989.

Cortney O’Brien de Fox News a contribué à ce rapport.