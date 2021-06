Un autre téléphone à gros budget batterie

Les smartphones Samsung à petit budget ne manquent pas en Inde, mais le pays est sur le point d’accueillir un autre modèle. Cette fois, Samsung lance le Galaxy M32 (h/t XDA-Developers), le dernier appareil de la série abordable de l’entreprise.

Le Galaxy M32 reprend quelques éléments de style du Galaxy F62. Il présente un motif à fines rayures sur le dos et sera disponible dans les coloris noir et bleu clair. En interne, cependant, il semble presque identique au Galaxy M31 qu’il remplace.

Le Samsung Galaxy M32 est doté d’un écran FHD+ AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il est également recouvert de Gorilla Glass 5 et offre une luminosité maximale de 800 nits. En interne, le Galaxy M32 abrite un MediaTek Helio G80 prenant la place de l’Exynos 9611 sur le Galaxy M31. Le nouveau modèle contient également jusqu’à 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage. Il existe également un emplacement pour carte microSD pour étendre cette dernière également. Une batterie de 6 000 mAh alimente l’appareil, tandis qu’un chargeur de 15 W est fourni.

En ce qui concerne ses côtelettes d’imagerie, le Galaxy M32 dispose de quatre vivaneaux arrière avec en tête un appareil photo principal de 64 MP. Il y a aussi un appareil photo ultra-large de 8 MP, un capteur de profondeur de 2 MP et un vivaneau macro de 2 MP. Un vivaneau selfie 20MP est logé dans une encoche.

Les autres subtilités incluent une prise casque 3,5 mm, un capteur d’empreintes digitales latéral et Android 11 avec One UI 3.1 sur le dessus.

Prix ​​et disponibilité du Samsung Galaxy M32

Le Samsung Galaxy M32 sera disponible en Inde à partir du 28 juin. Côté prix, Samsung ne s’écarte pas trop du prix du Galaxy M31. Le modèle de base 4 Go/64 Go sera au prix de Rs 14 999 (~ 202 $), tandis que le 6 Go/128 Go sera un investissement de Rs 16 999 (~ 229 $). Le téléphone sera disponible via Samsung India, Amazon India et d’autres détaillants locaux.

Ce prix met le Galaxy M32 en conflit avec le Poco X3, le Redmi Note 9 Max et les autres smartphones sous-Rs 20 000 en Inde.