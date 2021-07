Un autre tête-à-tête entre Alaphilippe et Van Aert ?

13/07/2021 à 02h31 CEST

pari

HONORAIRES AU GAGNANT DE LA SEIZIÈME ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE 2021

mardi 13 juillet

Deuxième journée des Pyrénées dans le Tour de France et tout le monde attend de voir ce qui se passera avec Tadej Pogacar dans les prochains jours. Malgré sa belle avance de cinq minutes au classement général, les sensations du cycliste slovène n’ont pas été les meilleures ces derniers jours puisqu’il n’a pas pu résister aux enjeux du Nordique Jonas Vingegaard, même s’il n’a pas encore pris un avantage tangible de tout. . Nous pensons qu’une étape avec seulement un premier, deux deuxièmes ports et un autre quatrième sans finir haut ne suffit pas pour que les coqs s’aventurent à attaquer.

Il nous reste un scénario idéal pour penser aux chasseurs d’étapes et aux opportunistes qui n’ont pas encore eu la possibilité de monter sur le podium. Malgré tout, les deux grands favoris ont déjà remporté une étape sur ce Tour, mais cela n’assouplit même pas de loin leur soif de victoire. Wout van Aert est le grand favori après sa prestation au Ventoux sur un parcours qui lui convient mieux, avec 170 kilomètres, un départ en descente et les 35 premiers kilomètres de la ligne d’arrivée. Son triomphe à [6.50] c’est un bon critère.

Puis après Van Aert on est ébloui avec son maillot de champion du monde par un Julian Alaphilippe qui a remporté la journée d’ouverture, vêtu de jaune et depuis n’a guère eu de premier rôle sauf dans des échappées où il n’a pas pu faire la différence. A l’ombre de l’incroyable Mark Cavendish, on s’attend à ce que le Français tente de profiter d’une étape qui va comme un gant et un quota [8.00] peu ou marcher il faut y penser.

Suite à notre revue de cyclistes qui peuvent sortir leur palmarès, on retrouve un Omar Fraile à [15.00] qui chercheront à célébrer leur entrée dans l’équipe nationale qui participera aux Jeux olympiques une semaine après la fin du Tour. Son moment de forme ne pouvait pas être mieux pour se battre pour une étape qui est parfaitement connue pour être trouvée dans son livre d’entraînement habituel.

Enfin on peut essayer de se ruiner avec des coureurs dont on sait qu’ils peuvent être là devant comme l’a démontré Alejandro Valverde qui a terminé deuxième au rendez-vous précédent et qui se présente maintenant à nous. [26.00]. À la défense du Murcien, nous dirons que Sepp Kuss a eu cette journée idiote au cours de laquelle il a même pu humilier un candidat pour remporter le Tour. Nous nous concentrons sur le cyclisme espagnol qui lève à nouveau les bras à la ligne d’arrivée cette saison.